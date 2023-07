Declan Rice al Arsenal, pase récord en la Premier League

Arsenal, subcampeón de la última Premier pasada detrás del Manchester City, no precisó ni la duración del contrato en un traspaso de 137,7 millones de dólares, unos 105 millones de libras. No obstante, esta operación no logró superar los 138,2 millones que costó el del campeón mundial argentino Enzo Fernández del Benfica a Tottenham, señaló BBC Sports.