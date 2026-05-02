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Una niña de 5 años fue dada de alta tras un cuadro crítico de tétanos en Santa Fe

Había recibido solo vacunas al nacer y debió ser asistida en terapia intensiva del hospital Alassia durante seis semanas

2 de mayo 2026 · 12:00hs
Una niña de 5 años fue dada de alta tras un cuadro crítico de tétanos en Santa Fe

Jose Busiemi

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de tétanos en una niña de 5 años oriunda de la localidad de San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Tras permanecer seis semanas internada en el Hospital de Niños “Orlando Alassia”, la paciente recibió el alta médica y continuará con su recuperación en su domicilio.

De acuerdo a la auditoría de registros nominalizados realizada por la cartera sanitaria nacional, se constató que la menor presentaba un esquema de vacunación incompleto, un factor clave en el desarrollo de la enfermedad.

Según el informe difundido en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la niña había recibido únicamente las vacunas correspondientes al nacimiento —BCG y Hepatitis B—, pero no las dosis previstas durante el primer año de vida ni las del ingreso escolar.

Cuadro grave y tratamiento

Ante la sospecha clínica de tétanos, el equipo de salud provincial inició de inmediato el tratamiento específico, que incluyó la aplicación de gammaglobulina antitetánica, toxóide y antibióticos.

Debido a la gravedad del cuadro, la paciente debió ser internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM) y la realización de una traqueotomía.

Durante su evolución, los profesionales descartaron diagnósticos diferenciales como meningitis, encefalitis e intoxicaciones. Actualmente, la niña presenta una evolución clínica favorable.

Qué es el tétanos y por qué es clave la vacunación

El tétanos es una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso y es causada por una bacteria que libera toxinas. Se caracteriza por provocar contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello.

Si bien en la actualidad los casos son poco frecuentes gracias a la vacunación, la enfermedad continúa siendo un riesgo para quienes no cuentan con el calendario completo.

El período de incubación suele ser de entre 3 y 21 días, con un promedio de 10 días. La forma más común es el tétanos generalizado, cuyos síntomas comienzan de manera progresiva y pueden agravarse en pocas semanas.

Entre los principales síntomas se encuentran:

  • Rigidez y espasmos en la mandíbula
  • Tensión facial persistente
  • Rigidez en el cuello
  • Dificultad para tragar
  • Rigidez abdominal

Las autoridades sanitarias remarcan la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación, una herramienta fundamental para prevenir enfermedades potencialmente mortales como el tétanos.

Tétano Santa Fe niña vacunación Hospital Alassia
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