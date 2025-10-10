Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos Juniors

Defensa se subió a la punta y complicó a Argentinos en la Zona A

Defensa le ganó a Argentinos por 1 a 0 y el único gol del encuentro lo marcó Juan Gutiérrez a los 2 minutos del complemento.

10 de octubre 2025 · 19:34hs
Defensa se subió a la punta y complicó a Argentinos en la Zona A

Defensa y Justicia se llevó la victoria por la mínima ante Argentinos Juniors en Florencio Varela en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Desde el inicio, ambos equipos buscaron imponer su ritmo, aunque las imprecisiones dominaron los primeros minutos. El conjunto visitante se mostró mejor con el mediocampista Nicolás Oroz y el defensor Leandro Lescano activos en la creación, mientras que el “Halcón” respondió a través de la movilidad del mediocampista Aaron Molinas y las proyecciones de Ezequiel Cannavo por derecha.

Argentinos Juniors contó con las chances más claras con un cabezazo alto de Lescano tras un córner y un potente zurdazo de Hernán López que pasó apenas desviado. A los 44 minutos, el Defensa y Justicia rompió el cero después de que el mediocampista Kevin Gutiérrez intentó un pase en profundidad pero Abiel Osorio se encontraba en posición adelantada, por lo que el VAR anuló el gol.

A los 2 minutos del complemento, tras la lesión del arquero del “Bicho” Diego Rodríguez, que fue reemplazado en el segundo tiempo por Gonzalo Payer, el delantero Juan Gutiérrez de cabeza le dio el 1 a 0 a Defensa y Justicia ante Argentinos Juniors.

Con este triunfo, el “Halcón” escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez se mantienen en el noveno puesto con 15 unidades.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors recibirá el viernes a las 21.15 horas a Newell’s. Por el lado de Defensa y Justicia viajará a Santa Fe para enfrentarse a Unión el martes a las 19.15 horas.

Síntesis de Defensa y Justicia vs. Argentinos Jrs por la duodécima fecha del Torneo Clausura:

Defensa y Justicia 0-0 Argentinos Jrs.

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira; Alexis Soto, Aaron Molinas, Kevin Gutierrez, Ezequiel Cannavo; Juan Manuel Gutiérrez, Lucas González; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Lucas Gómez, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Goles en el segundo tiempo: 2m Juan Gutiérrez (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Gonzalo Payer por Diego Rodríguez, Joaquín Gho por Nicolás Oroz y Diego Porcel por Lucas Gómez (AJ); 19m Agustín Hausch por Aaron Molinas y Matías Miranda por Lucas González (DyJ); 22m Ismael Sosa por Hernán López Muñoz (AJ); 30m Lautaro Ovando por Sebastián Prieto (AJ) y David Barbona por Juan Manuel Gutiérrez (DyJ); 44m Benjamín Schamine por Abiel Osorio (DyJ).

Argentinos Juniors Defensa Florencio Varela
