Las Seccionales Norte, Centro y Sur de AMRA expresaron su extrema preocupación tras la media sanción en Diputados para adherir a la Ley Nacional Nº 27.797. Alertan que exigir estándares internacionales sin insumos, infraestructura ni personal promoverá la judicialización y el vaciamiento de las guardias. Solicitaron una reunión urgente con el Senado.

Rechazo de Amra a la "Ley Nicolás": médicos advierten que la norma desconoce la crisis estructural de la salud en Santa Fe

La Asociación de Médicos de la República Argentina ( Amra ), a través de sus seccionales Norte, Centro y Sur de la provincia de Santa Fe, manifestó un enérgico rechazo a la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto de adhesión a la Ley Nacional N.º 27.797 de Calidad y Seguridad Sanitaria, popularmente conocida como “Ley Nicolás”.

A través de un comunicado, el gremio profesional advirtió que la iniciativa aprobada ignora la práctica médica diaria y omite la severa crisis estructural que afecta de manera transversal al sistema sanitario santafesino, tanto en el ámbito público como en el privado. Según argumentan desde el sector, pretender legislar exigiendo parámetros internacionales sin garantizar previamente las condiciones materiales básicas constituye "un profundo error".

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"Legislar bajo exigencias de estándares internacionales sin garantizar primero los recursos mínimos es un profundo error. Las leyes por sí solas no cambian la realidad", argumentaron desde Amra en un comunicado oficial.

Los ejes de la advertencia médica

Desde la representación sindical remarcaron que los profesionales de la salud desempeñan sus tareas en un contexto crítico caracterizado por tres factores centrales:

Falta de infraestructura e insumos: cuestionaron la imposición de protocolos obligatorios de alta complejidad en efectores que padecen la escasez cotidiana de elementos básicos de trabajo y un pronunciado deterioro edilicio.

Precarización laboral y colapso de guardias: sostienen que regular las cargas horarias sin aplicar una recomposición salarial urgente ni incorporar nuevo personal derivará en el vaciamiento de los servicios de emergencias.

Judicialización y "medicina defensiva": alertaron que el texto actual fomenta la criminalización de la labor médica, lo que encarecerá el sistema, ralentizará la atención a los pacientes y deteriorará la relación profesional-enfermo.

Pedido de reunión urgente con los senadores

Frente a este escenario, las Seccionales de Amra formalizaron un pedido con carácter de urgencia a la Cámara de Senadores de la Provincia para concretar una audiencia presencial antes de que el texto sea tratado en el recinto para su sanción definitiva.

Desde el gremio remarcaron que resulta indispensable que el Poder Legislativo escuche de primera mano a los trabajadores que sostienen el sistema en el territorio, con el objetivo de evitar la aprobación de una normativa que, según indicaron, afectará seriamente la prestación de los servicios de salud a toda la población santafesina.