Ctera confirmó un paro nacional docente para el 3 de agosto: cómo será la adhesión de los gremios docentes en Santa Fe

La medida de fuerza será por 24 horas en reclamo de una nueva paritaria nacional, la restitución del FONID y mayor financiamiento educativo. En Santa Fe, el paro se enmarca en el conflicto salarial con el Gobierno provincial, tras el rechazo masivo a la última oferta y el anuncio de un cronograma de protestas que se extenderá durante agosto y septiembre.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) confirmó un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes 3 de agosto, en rechazo a la falta de convocatoria del Gobierno nacional a una nueva negociación paritaria y en reclamo de mayor financiamiento para el sistema educativo.

La medida coincidirá con el reinicio de las clases en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque tendrá alcance nacional y comprenderá los niveles inicial, primario y secundario.

Desde la entidad sindical señalaron que la protesta responde a la "permanente negativa" del Gobierno a abrir una instancia de diálogo para discutir salarios y denunciaron el creciente desfinanciamiento de la educación pública.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el envío de fondos para programas educativos y comedores escolares, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo a iniciativas que, según sostienen, afectan derechos laborales, previsionales y el acceso a la educación.

"Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo y se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación", expresaron desde CTERA.

Santa Fe adhiere en medio del conflicto salarial

En la provincia de Santa Fe, el paro nacional se desarrollará en un contexto de fuerte tensión entre los gremios docentes y el Gobierno provincial.

Tras el rechazo prácticamente unánime a la propuesta salarial presentada en paritarias, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) confirmó que adherirá a la convocatoria de Ctera y ratificó un amplio plan de lucha para los próximos meses.

“Queremos soluciones, no imposiciones” dijo Rodrigo Alonso en la previa de la entrega del petitorio gentileza

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, informó que el 99,86 % de los docentes votó en contra de la oferta oficial y cuestionó tanto el nivel de los incrementos como la forma en que se llevó adelante la negociación.

Según sostuvo, la propuesta mantiene los salarios por debajo de la línea de pobreza y no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, acusó al Ejecutivo santafesino de negociar "de mala fe", al presentar una oferta que, según afirmó, nunca estuvo abierta a modificaciones durante las reuniones paritarias.

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Un cronograma de protestas para agosto y septiembre

El plan de lucha de Amsafé comenzará el 30 de julio con una jornada provincial de protesta que incluirá clases públicas, radios abiertas, conferencias de prensa y asambleas frente a escuelas de toda la provincia.

Posteriormente, el sindicato participará del paro nacional del 3 de agosto convocado por Ctera.

Las medidas continuarán durante agosto con nuevas jornadas de protesta previstas para los días 7, 12, 20 y 25, enfocadas en reclamos vinculados con salarios, jubilaciones, salud laboral y educación técnica.

Asimismo, el gremio anunció la realización del denominado "Septiembre Blanco", que incluirá movilizaciones, caravanas, concentraciones y distintas actividades en todo el territorio provincial.

Sadop también rechazó la propuesta

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno santafesino y reclamó una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Desde el gremio advirtieron que el acta paritaria no contempla un mecanismo concreto para continuar negociando mejoras y manifestaron preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue el aumento por decreto.

En ese escenario, el Consejo Directivo quedó facultado para definir medidas gremiales que podrían incluir radios abiertas, marchas de antorchas, movilizaciones y otras acciones dentro del marco legal.

Con este escenario, el próximo lunes 3 de agosto la docencia santafesina volverá a protagonizar una jornada de protesta que combinará los reclamos nacionales impulsados por Ctera con el conflicto salarial que mantienen los gremios con el Gobierno provincial.