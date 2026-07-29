Condenaron a más de siete años de prisión a un hombre de Calchaquí por abusar de una joven en un descampado

eMatías Federico Molina, de 26 años, fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal. El hecho ocurrió en marzo de 2024. Luego del abuso intentó instalar la versión de que fue una práctica consentida, pero el juicio lo desmintió.

El hombre fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal y sentenciado a siete años y seis meses de prisión en Calchaquí.

teEn la madrugada del domingo 10 de marzo de 2024 , el hombre identificado como Matías Federico Molina , de 26 años , se ofreció a llevar en moto a una mujer de su entorno familiar desde un local bailable hasta su casa en el barrio San Cayetano de Calchaquí , departamento Vera . Lo que ocurrió en el trayecto derivó en una condena de siete años y seis meses de prisión , dictada este miércoles por el juez Gustavo Gon en los tribunales de Vera . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por el fiscal Valentín Hereñú , quien valoró que "el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos".

El fiscal Hereñú reconstruyó con precisión la secuencia de los hechos. "Alrededor de las 7 de la mañana , el condenado se ofreció a llevar en moto a la víctima desde las inmediaciones del local bailable hasta su casa. Ambos habían estado en el boliche junto con otras personas de su entorno", relató el representante del MPA .

La situación comenzó a torcerse durante el trayecto. "La víctima accedió a ser trasladada por Molina y, en un momento del recorrido, él desvió la marcha a pesar de que ella le dijo que no era la dirección correcta y se negó a ir hacia otro lugar", precisó el fiscal. El desenlace fue en un descampado: "Al llegar, el conductor frenó, obligó a la mujer a descender del vehículo y la agredió sexualmente", describió Hereñú.

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El intento de fuga y la denuncia

Luego del abuso, Molina llevó a la víctima hasta su casa y durante la mañana viajó hacia la ciudad de Santa Fe "con la intención de procurar su impunidad", según indicó el fiscal. Sin embargo, ese mismo día se enteró de que la mujer había realizado la denuncia, regresó a Calchaquí y se presentó voluntariamente en una dependencia policial.

Ante los uniformados intentó instalar una versión diferente de los hechos. "Intentó hacer creer que se había tratado de una práctica sexual consentida, lo cual en el juicio quedó demostrado que no fue así", remarcó Hereñú.

La condena

Matías Federico Molina fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal. El fiscal adelantó que "aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar los pasos a seguir".