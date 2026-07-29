Defensa y Justicia recibe a Riestra en un duelo con objetivos opuestos

El Halcón buscará su primera victoria en el Torneo Clausura este miércoles en Florencio Varela, mientras que el Malevo intentará darle continuidad al gran golpe que significó la goleada sobre Boca en el debut.

Defensa y Justicia y Deportivo Riestra se enfrentarán este miércoles desde las 17 en el estadio Norberto Tomaghello, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi, con Jorge Baliño a cargo del VAR, y contará con la transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto de Julio Vaccari comenzó su participación en el campeonato con una igualdad 1-1 frente a Aldosivi . El equipo de Florencio Varela arrancó en desventaja por el gol de Nicolás Cordero , pero reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de David Barbona .

Ahora, Defensa buscará hacerse fuerte en su estadio para conseguir su primer triunfo del certamen y recuperarse también del golpe que significó la reciente eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde quedó en el camino frente a Racing.

Riestra llega agrandado tras aplastar a Boca

El presente del Malevo es muy diferente. En la primera jornada dio uno de los grandes golpes del campeonato al vencer 3-0 a Boca en el Bajo Flores, con una actuación contundente que resolvió el partido durante la primera mitad.

Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, con un gol de gran factura, marcaron los tantos del conjunto que dominó de principio a fin al Xeneize y comenzó el Clausura con el pie derecho.

Impulsado por esa goleada, el equipo intentará sumar nuevamente de a tres y enlazar dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada, un objetivo que le permitiría consolidar su buen arranque y seguir alimentando la confianza en las primeras fechas del campeonato.

Probables formaciones

Defensa y Justicia:Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; Agustín Hausch, Santiago Sosa, César Pérez, Juan Gutiérrez, David Barbona; Leandro Fernandez. DT: Julio Vaccari.

Deportivo Riestra:Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana; Mariano Bracamonte, Milton Celiz, Pablo Monje, Nicolás Sansotre; Braian Sánchez, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Hora: 17.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Norberto Tomaghello.

TV: TNT Sports Premium.