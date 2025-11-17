Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

Javier Milei y Donald Trump estarán presentes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en el sorteo del Mundial 2026.

Javier Milei volverá a cruzarse públicamente con Donald Trump, esta vez en un escenario de máxima exposición global. El presidente argentino asistirá al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y lo hará acompañado únicamente por el exmandatario estadounidense, hoy nuevamente figura central de la política norteamericana.

Según confirmó una fuente de alto rango del Gobierno a Infobae, Milei fue invitado a ocupar el palco presidencial junto a Trump, un espacio protocolar reservado esta vez solo para ambos líderes, que en los últimos meses han reforzado su sintonía política e ideológica.

La presencia del mandatario argentino se enmarca en la organización del Mundial 2026, el primero que tendrá sede triple: Estados Unidos, México y Canadá. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, extendió la invitación a todas las naciones con selección clasificada, por lo que los jefes de Estado tendrán la posibilidad de participar del evento central donde quedarán armados los 12 grupos del torneo.

Los datos del sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará a las 14, en un auditorio con capacidad para 2.442 espectadores dentro del imponente Kennedy Center, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington. Ya son 32 los países que aseguraron su lugar en la cita mundialista.

La confirmación del viaje de Milei llega en medio de un nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos, anunciado recientemente por la Casa Blanca. El acuerdo apunta a fomentar la inversión, mejorar reglas de navegación económica y reforzar la relación bilateral.

El libertario podría aprovechar el viaje para rubricar el documento, aunque en la Casa Rosada evitan dar detalles sobre una agenda definitiva. Lo que sí dan por hecho es el nuevo encuentro con Trump, que sumará otro capítulo al vínculo entre ambos dirigentes, quienes ya mantuvieron cinco reuniones previas desde que Milei asumió la presidencia.