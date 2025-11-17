Uno Santa Fe | Ovación | Milei

Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

Javier Milei y Donald Trump estarán presentes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en el sorteo del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 11:47hs
Donald Trump y Javier Milei

gentileza

Donald Trump y Javier Milei

Javier Milei volverá a cruzarse públicamente con Donald Trump, esta vez en un escenario de máxima exposición global. El presidente argentino asistirá al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y lo hará acompañado únicamente por el exmandatario estadounidense, hoy nuevamente figura central de la política norteamericana.

Según confirmó una fuente de alto rango del Gobierno a Infobae, Milei fue invitado a ocupar el palco presidencial junto a Trump, un espacio protocolar reservado esta vez solo para ambos líderes, que en los últimos meses han reforzado su sintonía política e ideológica.

La presencia del mandatario argentino se enmarca en la organización del Mundial 2026, el primero que tendrá sede triple: Estados Unidos, México y Canadá. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, extendió la invitación a todas las naciones con selección clasificada, por lo que los jefes de Estado tendrán la posibilidad de participar del evento central donde quedarán armados los 12 grupos del torneo.

Los datos del sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará a las 14, en un auditorio con capacidad para 2.442 espectadores dentro del imponente Kennedy Center, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington. Ya son 32 los países que aseguraron su lugar en la cita mundialista.

La confirmación del viaje de Milei llega en medio de un nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos, anunciado recientemente por la Casa Blanca. El acuerdo apunta a fomentar la inversión, mejorar reglas de navegación económica y reforzar la relación bilateral.

El libertario podría aprovechar el viaje para rubricar el documento, aunque en la Casa Rosada evitan dar detalles sobre una agenda definitiva. Lo que sí dan por hecho es el nuevo encuentro con Trump, que sumará otro capítulo al vínculo entre ambos dirigentes, quienes ya mantuvieron cinco reuniones previas desde que Milei asumió la presidencia.

Milei Trump Mundial
Noticias relacionadas
con argentina como participante, inicia el final 8 de la copa davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

gimnasia, por la victoria ante platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

defensa y justicia se jugara su clasificacion ante independiente rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

union sigue de cerca un duelo decisivo: barracas central se la juega ante huracan

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Lo último

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Último Momento
Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Yunis, palabra autorizada en Colón: La cabeza ya está liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus