Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia necesita la victoria para avanzar a los playoffs este lunes, cuando desde las 19.30 visite a Platense, en Vicente López.

Platense y Gimnasia La Plata bajarán este lunes el telón de su participación en el Torneo Clausura cuando se enfrenten en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo que comenzará a las 19:30 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique, con Edgardo Zamora a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El “Calamar”, dirigido por Hernán Lamberti , intentará despedirse ante su gente con una actuación convincente. Para ello, el entrenador repetirá la base del equipo que viene utilizando y apostará por un once que mezcla dinámica por las bandas y presencia ofensiva.

En la vereda de enfrente estará un Gimnasia que llega con varias modificaciones y que continúa su proceso de reconstrucción bajo la conducción de Fernando Zaniratto, quien prepara un conjunto con varios nombres jóvenes y algunas piezas ya consolidadas.

Ambos equipos buscarán cerrar el certamen con una sonrisa, en un cruce que promete intensidad, tránsito rápido por el mediocampo y la necesidad compartida de mejorar lo hecho en un Clausura que, para los dos, dejó más dudas que certezas.

- Probables formaciones -

Platense: Andrés Desábato; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez; Ronaldo Martínez, Augusto Lotti. DT: Hernán Lamberti.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 19:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Edgardo Zamora.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports Prem