Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia necesita la victoria para avanzar a los playoffs este lunes, cuando desde las 19.30 visite a Platense, en Vicente López.

17 de noviembre 2025 · 12:46hs
Platense y Gimnasia La Plata bajarán este lunes el telón de su participación en el Torneo Clausura cuando se enfrenten en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo que comenzará a las 19:30 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique, con Edgardo Zamora a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El “Calamar”, dirigido por Hernán Lamberti, intentará despedirse ante su gente con una actuación convincente. Para ello, el entrenador repetirá la base del equipo que viene utilizando y apostará por un once que mezcla dinámica por las bandas y presencia ofensiva.

En la vereda de enfrente estará un Gimnasia que llega con varias modificaciones y que continúa su proceso de reconstrucción bajo la conducción de Fernando Zaniratto, quien prepara un conjunto con varios nombres jóvenes y algunas piezas ya consolidadas.

Ambos equipos buscarán cerrar el certamen con una sonrisa, en un cruce que promete intensidad, tránsito rápido por el mediocampo y la necesidad compartida de mejorar lo hecho en un Clausura que, para los dos, dejó más dudas que certezas.

- Probables formaciones -

Platense: Andrés Desábato; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez; Ronaldo Martínez, Augusto Lotti. DT: Hernán Lamberti.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 19:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Edgardo Zamora.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports Prem

