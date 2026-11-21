El Halcón recibirá al Guapo este sábado desde las 15 en Florencio Varela, por los octavos de final. Ambos buscarán avanzar en la pelea por el título.

Defensa y Justicia y Barracas Central protagonizarán este sábado un encuentro decisivo por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 15, ambos equipos se enfrentarán en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, con el objetivo de conseguir un lugar entre los ocho mejores del campeonato. El ganador continuará su camino en la competencia y mantendrá intacta la ilusión.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari afrontará el compromiso después de completar una fase regular que le permitió finalizar en la cuarta posición de la Zona A, con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El Halcón llega a esta instancia luego de caer por 1-0 frente a Boca en La Bombonera, resultado que no modificó su clasificación a los playoffs, ya asegurada con anterioridad.

Ahora, el equipo de Florencio Varela intentará recuperar su mejor versión y aprovechar el respaldo de su público para superar una eliminatoria que no permitirá demasiados errores.

Del otro lado estará Barracas Central, que terminó quinto en la Zona B con 26 unidades, después de conseguir siete triunfos, cinco igualdades y cuatro derrotas durante las 16 fechas de la primera etapa.

El conjunto conducido por Damián Ayude atraviesa un presente alentador. En su última presentación superó 2-0 a Racing y acumula cinco partidos consecutivos sin perder, con tres victorias y dos empates.

Con estos antecedentes, el Guapo buscará trasladar su buen momento a un escenario exigente y conseguir una clasificación fuera de casa.

Hora, televisión, árbitro y probables formaciones

La Liga Profesional designó a Pablo Echavarría como árbitro principal, mientras que Bryan Ferreyra estará a cargo del VAR y Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR.

Probable formación de Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Héctor Martínez, Valentín Loza, Damián Domínguez y Damián Fernández; César Pérez y Santiago Sosa; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández; David Barbona. DT: Julio Vaccari.

Probable formación de Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Elías Pereyra; Dardo Miloc e Iván Tapia; Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín y Tomás Porra; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium