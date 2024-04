Defensores de Belgrano quiere seguir a tiro de la punta ante Atlético de Rafaela

La Crema hace cinco encuentros que no lograr sumar de a tres y luego de la caída ante Almagro fue despedido Ezequiel Medrán y en su lugar llegó Ricardo Pancaldo, confirmado por la dirigencia en la noche del viernes. El ciclo del santafesino, ex-Chaco For Ever, comenzará este lunes y su debut será precisamente ante su ex club. Hoy, el conjunto albiceleste tendrá la conducción interina de Juan Sabia y Franco Mendoza, quienes estuvieron al frente del plantel profesional durante la semana.

Atlético suma 9 puntos producto de dos triunfos y tres empates; las otras cuatro presentaciones fueron con derrota. El Dragón, por su parte, es uno de los animadores que viene teniendo la zona B y perdió algo de terreno en sus últimos juegos. Ganó 5, empató 2 y perdió 2. Suma 17 unidades.

En relación al once inicial que tendrá la Crema, todo es una incógnita. La dupla Sabia-Mendoza probaron en la semana con varias alternativas y no confirmaron cuál será la formación titular para el importante cotejo que tendrán por delante en la jornada de hoy. Entre las variantes, fueron parte del primer equipo algunos juveniles, quienes podrían tener sus primeros minutos en primera.

Juan Galeano y Lucas Albertengo no ingresaron entre los 20 convocados por diferentes molestias físicas.

El posible 11 inicial de Atlético sería con Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quirós; Bautista Tomatis o Alejo Macellari, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre o Iván Bravo; Patricio Vidal y Nazareno Fúnez. También estarán Agustín Grinóvero, Rodrigo Colombo, Lisandro Merlino, Emiliano Agüero, Gino Albertengo, Joaquín Stizza y Francesco Toldo.

Los del Bajo Núñez vienen de dos derrotas seguidas. 0-1 ante San Telmo y 0-3 vs Chaco For Ever.

EL RESTO DE LA FECHA. Viernes 5/4: Colón 2 - Nueva Chicago 1. Sábado 6/4: Alte. Brown 1- Dep. Morón 1, Def. Unidos 1- Brown (A) 1, San Telmo 2- Chaco For Ever 0. Domingo 7/4: 16hs Dep. Madryn vs Almagro, 17hs Aldosivi vs Gimnasia Salta, 17hs Mitre (SdE) vs Güemes (SdE), 18hs Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia Mendoza. Lunes 8/4: 21.10hs Atlanta vs Temperley.

LAS POSICIONES: San Telmo 21, puntos; Colón 21; Def. de Belgrano 17; Nueva Chicago 17; Aldosivi 16; Gimnasia (S) 14; Dep. Morón 14; Def. Unidos 12; Gimnasia (Mza) 12; Temperley 11; Mitre (SdE) 11; Atlanta 10; Almagro 10; Atlético de Rafaela 9; Chaco For Ever 9, Alte. Brown 7; Estudiantes (RC) 7; Dep. Madryn 6; Brown (A) 5.

Las posibles formaciones y datos del encuentro:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Núñez; Bautista Tomatis o Alejo Macellari, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre o Iván Bravo; Patricio Vidal y Nazareno Fúnez. DT: Juan Sabia – Franco Mendoza.

DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Agustín Massaccesi, Facundo Laumann, Juan De Tomaso y Fabián Sánchez; Patricio Moyano, Ignacio Gutiérrez, Agustín Benítez y Claudio Salto; Ezequiel Aguirre y David Sayago. DT: Carlos Mayor.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nahuel VIñas.

Asistentes: Daniel Zamora y Guido Córdoba.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

Hora: 18.10

TV: TyC Sports

