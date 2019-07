Delbonis se despidió rápido de Wimbledon

Federico Delbonis quedó eliminado de Wimbledon, al perder en la ronda inicial con el británico Daniel Evans en set corridos por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 75 del ranking mundial de la ATP, no se sintió cómodo jamás sobre el césped del All England Club londinense y pese a que intentó poner en apuros a Evans (61), no lo logró y perdió luego de dos horas y cuarto de juego.

Otros dos argentinos, Diego Schwartzman y Guido Andreozzi, debutarán más tarde en el tercer Grand Slam del año.

El "Peque" Schwartzman (24) se medirá con el australiano Matthew Ebden (95) y si lo pasa le tocará luego el alemán Dominik Koepfer (130) o el serbio Filip Krajinovic (52).

Andreozzi (114) enfrentará al serbio Laslo Djere (35) y en el caso de superarlo irá en segunda ronda ante el australiano John Millman (64) o el boliviano Hugo Dellien (83).

Los otros dos argentinos que siguen en el cuadro principal son Guido Pella y Leonardo Mayer, quienes ganaron el lunes sus partidos de la ronda inicial.

Pella (26) le ganó al rumano Marius Copil (88) por 7-6 (13-11), 5-7, 6-3 y 6-4, y su próximo partido será ante el italiano Andreas Seppi (73), quien se impuso sobre el chileno Nicolás Jarry (53) por 6-3, 6-7 (8-10), 6-1 y 6-2.

El correntino Mayer (59) le ganó al letón Ernests Gulbis (92) por 6-1, 7-6 (14-12) y 6-2, y jugará en la segunda ronda ante al polaco Huber Hurkacz (48), quien eliminó al serbio Dusan Lajovic (36) tras vencerlo por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.