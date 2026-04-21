Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 21 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este martes 21 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 7.30 a 9.30: Córdoba, Juan del Campillo, Avellaneda y Lavalle

Reemplazo de postes

• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 10.30: Llerena, Derqui, Rivadavia y San Jerónimo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Larrea, French, Mitre y Güemes

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13 por reemplazo de conductores

- Colastiné Sur completo

- Derqui, Ruperto Godoy, Estrada y Diagonal Santa Fe

• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Arenales, Gorostiaga y Lavaisse

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Frutos, Lisandro de la Torre, Macia y Candioti

Reemplazo de postes

• 8:30 a 10:30: Libertad, Hernandarias, Macia y Belgrano

Reformas de Subestación

9:30 a 11:30 por reemplazo de postes

- Misiones, Cifre, Córdoba y avenida Luján

- Maletti, 12 de Septiembre, Moreno y Uruguay

11:30 a 13:30 por retiro de lÍnea y reemplazo de postes

- Iriondo, Gaboto, Candioti y 7 de Marzo

- Candioti, Storni, Chapeaurouge y Remedios de Escalada

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30: Aromos, Margaritas, Camelias y Almirante Brown

Reemplazo de postes

• 11 a 12: Misiones, RN11, Dorrego y Autopista Santa Fe-Rosario

Maniobras de reconfiguración

• 11.30 a 13.30: Estrella Federal, Alte. Brown, Irupé y Aromos

Reemplazo de postes

• 12 a 14: RN11, Dorrego, Malvinas Argentinas y Costa Rica

Despeje de Electroductos

ARROYO LEYES

13 a 17: Por RP1 desde calle 72 a 126

Instalación de Elementos de Maniobra

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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