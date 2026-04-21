La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 21 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 21 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7.30 a 9.30: Córdoba, Juan del Campillo, Avellaneda y Lavalle
Reemplazo de postes
• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid
Mantenimiento de Subestación
• 8.30 a 10.30: Llerena, Derqui, Rivadavia y San Jerónimo
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: Larrea, French, Mitre y Güemes
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13 por reemplazo de conductores
- Colastiné Sur completo
- Derqui, Ruperto Godoy, Estrada y Diagonal Santa Fe
• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Arenales, Gorostiaga y Lavaisse
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Frutos, Lisandro de la Torre, Macia y Candioti
Reemplazo de postes
• 8:30 a 10:30: Libertad, Hernandarias, Macia y Belgrano
Reformas de Subestación
9:30 a 11:30 por reemplazo de postes
- Misiones, Cifre, Córdoba y avenida Luján
- Maletti, 12 de Septiembre, Moreno y Uruguay
11:30 a 13:30 por retiro de lÍnea y reemplazo de postes
- Iriondo, Gaboto, Candioti y 7 de Marzo
- Candioti, Storni, Chapeaurouge y Remedios de Escalada
SAUCE VIEJO
• 9.30 a 11.30: Aromos, Margaritas, Camelias y Almirante Brown
Reemplazo de postes
• 11 a 12: Misiones, RN11, Dorrego y Autopista Santa Fe-Rosario
Maniobras de reconfiguración
• 11.30 a 13.30: Estrella Federal, Alte. Brown, Irupé y Aromos
Reemplazo de postes
• 12 a 14: RN11, Dorrego, Malvinas Argentinas y Costa Rica
Despeje de Electroductos
ARROYO LEYES
13 a 17: Por RP1 desde calle 72 a 126
Instalación de Elementos de Maniobra
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso