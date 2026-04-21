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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 21 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

21 de abril 2026 · 06:58hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 21 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 9.30: Córdoba, Juan del Campillo, Avellaneda y Lavalle

Reemplazo de postes

• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 10.30: Llerena, Derqui, Rivadavia y San Jerónimo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Larrea, French, Mitre y Güemes

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13 por reemplazo de conductores

- Colastiné Sur completo

- Derqui, Ruperto Godoy, Estrada y Diagonal Santa Fe

• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Arenales, Gorostiaga y Lavaisse

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Frutos, Lisandro de la Torre, Macia y Candioti

Reemplazo de postes

• 8:30 a 10:30: Libertad, Hernandarias, Macia y Belgrano

Reformas de Subestación

9:30 a 11:30 por reemplazo de postes

- Misiones, Cifre, Córdoba y avenida Luján

- Maletti, 12 de Septiembre, Moreno y Uruguay

11:30 a 13:30 por retiro de lÍnea y reemplazo de postes

- Iriondo, Gaboto, Candioti y 7 de Marzo

- Candioti, Storni, Chapeaurouge y Remedios de Escalada

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30: Aromos, Margaritas, Camelias y Almirante Brown

Reemplazo de postes

• 11 a 12: Misiones, RN11, Dorrego y Autopista Santa Fe-Rosario

Maniobras de reconfiguración

• 11.30 a 13.30: Estrella Federal, Alte. Brown, Irupé y Aromos

Reemplazo de postes

• 12 a 14: RN11, Dorrego, Malvinas Argentinas y Costa Rica

Despeje de Electroductos

ARROYO LEYES

13 a 17: Por RP1 desde calle 72 a 126

Instalación de Elementos de Maniobra

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo Arroyo Leyes
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