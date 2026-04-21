Capibaras logró un triunfo clave pensando en las semifinales

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay cerraron la fecha ocho del competitivo Súper Rugby Américas con victoria de la franquicia litoraleña por 38 a 32 en Montevideo

Capibaras XV y Peñarol cerraron la fecha ocho del Súper Rugby Américas. Con el triunfo de Selknam y Capibaras XV, la distancia en la tabla de posiciones se achicaron y la pelea por la clasificación a las semifinales está al rojo vivo. Capibaras XV se mete en la pelea por las semifinales al aprovechar la caída de Tarucas y ganar su partido en Montevideo, ahora la franquicia del Litoral está tercera con 26 unidades.

Lo sigue de atrás Tarucas con 23 puntos. En la escuadra litoraleña fue titular el santafesino Manuel Bernstein de CRAI, y el medio scrum Gitano, Alejandro Molinas, que ingresó desde el banco de suplentes, se tuvo que retirar por una lesión con signos de dolor.

Capibaras se impuso a Peñarol en Uruguay

El encuentro arrancó parejo, pero el equipo argentino pegó primero con un try de Rossetto, que sería la gran figura de la noche. El local respondió con puntos de Santiago Marolda, incluso con un try del propio fullback, pero la visita empezó a marcar diferencias con contundencia. Manuel Bernstein apoyó una conquista y, antes del cierre del primer tiempo, apareció nuevamente Rossetto con dos tries más para estirar la ventaja. Con la puntería de Juan Bautista Baronio, los de Nicolás Galatro se fueron al descanso 26-8 arriba.

En el complemento, Peñarol reaccionó de inmediato con un try de Ethan Fryer y volvió a meterse en partido. Sin embargo, cada vez que el local descontó, Capibaras respondió. Bautista Estellés apoyó un try clave en el arranque y luego Bruno Heit volvió a golpear para sostener la diferencia.

image La franquicia litoraleña consiguió un sólido triunfo en Uruguay sobre Peñarol.

El equipo uruguayo no se rindió y siguió empujando. Con tries de Alfonso Perillo, Noah Flesch y Manuel Diana, logró achicar la brecha y rescatar un doble bonus (ofensivo y defensivo). Pero Capibaras supo jugar con la ventaja a su favor, manejó mejor los tiempos en los minutos decisivos y resistió los embates locales.

La gran figura fue Rossetto, determinante con tres tries en el primer tiempo y siempre peligroso en ataque, marcando la diferencia en un duelo de alto vuelo.

Este triunfo cobra aún más valor tras la victoria de Selknam sobre Tarucas, que apretó la tabla. Con estos puntos, Capibaras XV se mete de lleno en zona de pelea, queda tercero y supera justamente a los del NOA, alimentando su ilusión de meterse en las semifinales.

Síntesis

Peñarol 32- Capibaras 38

Peñarol: Francisco Suárez, Joaquín Myska y Agustín Iglesias; Ethan Fryer y Manuel Rosmarino; Manuel Ardao, Lucas Bianchi (capitán) y Manuel Diana; Icaro Amarillo y Juan Francisco Pereira; Tomás Baca Castex, Noah Flesch, Juan Manuel Alonso, Santiago Marolda y Nicolás Pittaluga. Luego ingresaron: Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Agustín Iglesias, José Ignacio Rodríguez, Manuel Ponte, Alejandro Molinas, Alfonso Perillo, James Thiel.

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rosetto. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Santiago Vitola.

image La escuadra litoraleña da pasos firmes en el SRA con una victoria por 38 a 32.

Primer tiempo: 7' Try de Franco Rossetto, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 12' Penal de Santiago Marolda (P), 15' Try de Santiago Marolda (P), 25' Try de Manuel Bernstein, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 30' Try de Franco Rossetto (C), 37' Try de Franco Rossetto, convertido por Juan Bautista Baronio (C).

Resultado parcial: Peñarol 8-26 Capibaras XV

Segundo tiempo: 1' Try de Ethan Fryer (P), 5' Try de Bautista Estellés, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 12' Try de Alfonso Perillo, convertido por Santiago Marolda (P), 24' Try de Bruno Heit (C), 30' Try de Noah Flesch (P), 41' Try de Manuel Diana, convertido por Santiago Marolda (P).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo.

Árbitro: Gonzalo de Achával

-Resultados Fecha 8

Pampas 31- Yacaré XV 14

Cobras 19- Dogos 48

Selknam 37- Tarucas 13

Peñarol 32- Capibaras 38

-Posiciones: Pampas 36, Dogos 32, Capibaras 26, Tarucas 23, Selknam 21, Peñarol 14, Yacaré 11, Cobras 7.

-Próxima fecha

Viernes 24/4: Dogos vs. Pampas

Sábado 25/4: Yacaré vs. Selknam

Domingo 26/4: Cobras vs. Capibaras

Lunes 27/4: Tarucas vs. Peñarol