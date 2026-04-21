Cómo sigue el tiempo en Santa Fe: mejora desde el miércoles y temperaturas en leve ascenso

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con neblina y una temperatura de 18.5° a las 7.30 de la mañana , con una máxima prevista de 21° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que mientras en altura se mantienen las corrientes cálidas desde el oeste/noroeste del continente, en superficie ingresa lentamente un nuevo sistema frío a la región, el cual debería tender a mejorar las condiciones de forma lenta y gradual en la región. Esta situación genera que si bien la jornada se presenta mayormente nublada, debería tender a despejarse hacía últimas horas del día o primeras de mañana con tendencia en descenso de las temperaturas a lo largo de la jornada y baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas dispersas.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínimo 12º y máxima 22º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste por momentos.

Por último se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 13º y máxima 23º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

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