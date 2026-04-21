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Nación compartió datos de su primer relevamiento de personas en situación de calle: cómo está Santa Fe

El Ministerio de Capital Humano informó que 9.421 personas viven en situación de calle en 19 provincias; Santa Fe concentra 1.328 casos

21 de abril 2026 · 08:21hs
Gente en situación de calle

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Gente en situación de calle
Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

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Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado entre noviembre y diciembre de 2025, que arrojó un total de 9.421 personas relevadas en todo el país. En ese contexto, Santa Fe aparece como la segunda provincia con mayor cantidad de personas en esta situación, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el informe oficial, Santa Fe registró 1.328 personas en situación de calle, una cifra significativa que la posiciona como uno de los distritos más afectados por esta problemática social.

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Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

Santa Fe, en el foco del problema

El relevamiento, que contó con la adhesión de 19 provincias, muestra una fuerte concentración en los grandes centros urbanos. En ese escenario, Santa Fe se ubica por encima de Córdoba (588 casos) y Mendoza (421), consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor volumen de personas sin techo.

El operativo se llevó adelante mediante el sistema DataCalle, integrado al SiSoc (Sistema Social), lo que permitió relevar tanto a personas en la vía pública como en refugios, paradores y centros transitorios, ofreciendo una radiografía más precisa de la situación.

Perfil de las personas en situación de calle

Los datos oficiales revelan que:

  • El 83% son hombres y el 17% mujeres
  • El 92% son mayores de 18 años
  • El 84% accedió a responder entrevistas sobre su situación

En cuanto a las condiciones socioeconómicas:

  • El 52% tiene primaria completa pero secundario incompleto
  • El 53% realiza alguna actividad laboral (principalmente informal)
  • El 56% recibe asistencia social
  • El 30% cuenta con ingresos previsionales

Además, se detectó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle, mientras que el 59% está en esa condición desde hace dos años o menos, lo que evidencia un crecimiento reciente del fenómeno.

Un problema que se agravó en los últimos años

Uno de los datos más preocupantes es que casi el 60% de las personas cayó en situación de calle en los últimos dos años, lo que refleja el impacto de la crisis económica y social.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la problemática es compleja: “Hay personas con DNI, con ingresos parciales o trabajos informales, pero atravesadas por la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud o consumos problemáticos”.

Cambios en la política pública

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de un diagnóstico federal. Sin embargo, a partir de 2025, el Gobierno nacional redefinió su rol mediante el Decreto 373/2025, delegando en las provincias la atención directa de las personas en situación de calle.

De este modo, Santa Fe quedó a cargo de diseñar y ejecutar sus propias políticas, mientras que Nación mantiene funciones de coordinación, supervisión y eventual financiamiento.

El informe también señala que Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego no participaron del relevamiento, lo que deja zonas sin datos oficiales actualizados.

• LEER MÁS: Por qué la baja de la pobreza que informó el Indec genera dudas entre especialistas

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