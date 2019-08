Delfina Pignatello es tricampeona Panamericana

Delfina Pignatiello se convirtió en la primera deportista argentina en subir tres veces, en un mismo Juego Panamericano, al escalón más alto del podio, luego de ganar la competencia de los 1500 metros libres, con un tiempo de 16 minutos, 16 segundos y 54 centésimas, lo que representó para ella el poder colgarse una nueva medalla de oro. Completaron el podio, la chilena Kristel Kobrich (oro, 16:18:19) y la estadounidense Rebecca Mann (bronce, 16:23:23).

“Se sufrió la carrera, pero disfruto de correr con alguna rival. Le da un plus, más adrenalina, para competir con más ganas” destacó Delfina. Agregó que "me acosté sintiéndome mal, pero a veces la cabeza manda más que cualquier sensación. Me fui a dormir convencida de que iba a estar bien y de que iba a dar todo. Estoy re contenta”.

Agustín Hernández-Gabriel Morelli-Santiago Grassi-Federico Grabich consiguieron las medalla de bronce en la posta 4X100 combinados masculino, al ubicarse terceros, con 3:38:41, lo que constituyó un nuevo record argentino para esta especialidad. Los otros medallistas fueron los estadounidenses Daniel Carr-Nicolás Fink-Thomas Shields-Nathan Adrian (oro, 3:30:25, récord panamericano) y los brasileros Guilherme Guido.Joao Gomes-Vinicius Moreira-Marcelo Chierighini (plata, 3:30:98).

En la final A de los 200 metros combinados individual, Virginia Bardach llegó octava, con un tiempo de 2:18:54, a 7:30 de la ganadora, la estadunidense Alexandra Walsh (oro, 2:11:24). Completaron el podio la también estadounidense Meghan Small (plata, 2:11:36) y la canadiense Bailey Andison (bronce, 2:14:14).

Ivo Cassini se ubicó octavo en la carrera de los 1500 metros libres, con un registro de 15:36:63. Los medallista fueron el brasilero Guilherme Pereira da Costa (oro, 15:09:93), el estadounidense Nicholas Sweetser (plata, 15:14:24) y el mexicano Ricardo Vargas (bronce, 15:14.99).

En la posta 4X100 metros combinados femenina, Andrea Berrino-Julia Sebastian-Virginia Bardach-Macarena Ceballos se ubicaron cuartas, con 4:07:70. Delante de ellas se ubicaron las cuartetas de Estados Unidos (oro, 3:57:64), Canadá (plata, 4:01:90) y Brasil (bronce, 4:04:96).

En la final B de los 200 metros combinados individual, Florencia Perotti se ubicó segunda (2:20:68). En cuanto al santafesino Martín Carrizo, finalizó octavo en los 1500m libre, con un tiempo de 15.36.63.