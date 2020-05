Depetris: "Cada uno con trabajo puede cumplir sus sueños"

El ala-pivote Valentín Depetris, jugador de Alma Juniors, habló de sus inicios, los sueños y cómo lleva la cuarentena cuando los 50 días de aislamiento son historia.

Como todos, dejando atrás más de 50 días de cuarentena, el juvenil de Alma Juniors reconoció “que uno la pasa como puede. Entreno mucho, hago mi rutina diaria y también estoy abocado a mis estudios universitarios, al cursar el primer año de Contador”.

Vale rememoró sus inicios y expresó que “comencé en Alma Juniors, después fui y vine un par de veces a Almagro. En el medio practiqué Equitación porque mi mamá también lo hacía. Al principio me gustaba pero después de un golpe que me di, decidí volver al básquet”.

El zurdo esperancino afirmó que “con Alma estábamos entrenando duro y nos preparábamos para los playoffs de la Copa Santa Fe. Un lindo torneo donde tuve la posibilidad de sumarme al equipo después de jugar unos meses en Banco Provincial”.

Más adelante, sostuvo que “puedo jugar como alero o ala-pivote, lo mejor que tengo es mi tiro. Soy zurdo y creo que uno siempre trabaja para mejorar, con la ayuda de mis compañeros y el técnico. En lo personal entreno con Germán André, que es uno de los jugadores distintos que tiene el equipo”.

Al momento de hablar de sus experiencias con las selecciones asociativas, el joven jugador recalcó que “tuve una linda experiencia en Santa Fe con la U17, que salimos terceros en la provincia. Ahí tuve un cruce y me lesioné en un partido la nariz. Fue un momento doloroso que puede pasarle a cualquiera en este deporte”.

En otro tramo de la charla ponderó el apoyo de su familia, “porque sino uno no pudiera hacer muchas cosas. Ellos están siempre, me apoyan, me acompañan y uno está muy agradecido. Creo que más allá de donde me toque llegar, eso y la posibilidad de hacer muchos amigos es lo que me queda como más importante”.

Respecto a sus sueños con el básquet, Depetris enfatizó: “Voy a esforzarme por llegar lo más arriba posible. Creo que a todos nos gusta poder jugar la Liga Nacional, en algún nivel superior. Pero si no lo logro, seguiré con mis amigos en Alma y por supuesto que estudiando para poder recibirme”.

En su despedida, Depetris dejó un mensaje para todos los chicos que se inician en este maravilloso deportes, al apuntar que “nunca hay que bajar los brazos, cada uno con esfuerzo y dedicación puede llegar lejos. Les digo que no abandonen, que siempre intenten entrenar para llegar lejos. Cada uno con trabajo puede cumplir sus sueños”.