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El Arsenal le ganó al Atlético Madrid y se metió en la gran final de la Champions League

Arsenal se enfrentará en el partido decisivo con el Bayern Múnich o con el PSG, tras la victoria 1-0 (2-1 en el global) ante Atlético Madrid.

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 18:18hs
El Arsenal le ganó al Atlético Madrid y se metió en la gran final de la Champions League

El Arsenal de Inglaterra le ganó 1-0 como local al Atlético Madrid de España y se metió en la gran final de la UEFA Champions League, competición que busca ganar por primera vez en su historia.

El único gol del encuentro lo hizo el extremo inglés Bukayo Saka, quien convirtió el tanto de la victoria a los 44 minutos del primer tiempo.

El encuentro comenzó muy parejo, con ambos equipos priorizando el aspecto defensivo para no darle oportunidades a su rival.

Con el pasar de los minutos, parecía que el Arsenal y el Atlético se iban a ir al descanso sin goles. Sin embargo, a los 44 minutos del primer tiempo llegó de manera inesperada el gol del equipo inglés, cuando Saka se encontró dentro del área chica con la pelota luego de un rebote del arquero esloveno Jan Oblak, quien había contenido un potente remate del belga Leandro Trossard.

En el segundo tiempo, el director técnico del Atlético Madrid, el argentino Diego Simeone, realizó varios cambios con el objetivo de refrescar la delantera de sus dirigidos, pero les faltó mucha claridad e ideas en los últimos metros para llegar al empate.

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De esta manera, el Arsenal se impuso por 2-1 en el global luego de los 180 minutos que duró la serie y consiguió meterse por segunda ocasión en su historia en la gran final de la Champions League. Su único antecedente en esta instancia data del 2006, cuando perdieron 2-1 frente al Barcelona de España.

El rival del Arsenal en la final saldrá del ganador del partido entre el Bayern Múnich de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia.

La síntesis del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid

  • UEFA Champions League
  • Semifinal – vuelta
  • Arsenal (Ing) 1 – 0 Atlético Madrid (Esp)
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Árbitro: Daniel Siebert (Ale)
  • VAR: Bastian Dankert (Ale)

.

Arsenal: David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill; Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Gol en el primer tiempo: 44m. Bukayo Saka (AR).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Nahuel Molina por Robin Le Normand, Johnny Cardoso por Ademola Lookman y Alexander Sorloth por Giuliano Simeone (AT), 13m. Piero Hincapié por Riccardo Calafiori, Noni Madueke por Bukayo Saka y Martin Odegaard por Eberechi Eze (AR), 21m. Thiago Almada por Julián Álvarez y Álex Baena por Antoine Griezmann (AT), 29m. Martín Zubimendi por Myles Lewis-Skelly y 38m. Gabriel Martinelli por Leandro Trossard (AT).

Arsenal Atlético Madrid Champions League
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