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Kylian Mbappé en la picota: crearon una APP para peticionar su salida del Real Madrid y ya votaron millones

En lo que es el peor momento del astro francés Kylian Mbappé en el Real Madrid, hasta crearon una aplicación para que los hinchas voten por su salida del club

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 17:38hs
Kylian Mbappé en la picota: crearon una APP para peticionar su salida del Real Madrid y ya votaron millones

Una de las grandes figuras del fútbol mundial actual, el francés Kylian Mbappé llegó a un punto de inflexión en su relación con la parcialidad de su equipo, disconforme con su presente, y han creado una APP donde se vota peticionando su expulsión del club. El delantero llegó con bombos y platillos del PSG hace poco menos de dos años.

El presente de Mbappé, estrella de la selección de Francia campeona mundial 2018 y subcampeona 2022, es un momento malo, ya que actualmente es baja por lesión en el Real Madrid, y el ánimo de los fanáticos parece ser una marea en contra, ya que en la mencionada aplicación han votado, hasta este martes por la tarde casi 4 millones pidiendo que se vaya del equipo.

Bronca y campaña contra Kylian Mbappé vía APP

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Uno de los factores que ha causado el hartazgo de los madridistas que han votado en la APP Mbappé Out está centrado en las lesiones que sufre en momentos claves el delantero de fue adquirido por una cifra que rondó los 100 millones de euros, y con un salario anual de 20 millones. Además se le achaca que su mente y aspiraciones están centradas en el Mundial 2026 donde buscará revancha tras perder la anterior final contra Argentina.

Otra de las broncas es de data más reciente y se refiere a su viaje a Italia con su novia, en pleno período de recuperación de la lesión en su pierna izquierda, que sufrió el pasado 24 de abril frente al Betis y que no le permitirá disputar este próximo domingo 10 el clásico frente al Barcelona.

Las imágenes que se difundieron en la redes sociales y que lo muestran disfrutando de su viaje a Cagliari, capital de Cerdeña, Italia, junto a Ester Expósito, donde los Merengues sospechan que la lesión ha sido exagerada para descansar y enfocarse en la Copa Mundial de Fútbol a disputarse desde el 11 de junio en forma tripartita en México, Estados Unidos y Canadá.

Kylian Mbappé app Real Madrid
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