Deportivo Santa Rosa: un club en el que se trabaja a pulmón

El Club Deportivo Santa Rosa tiene sus orígenes en La Casita. Tras varios años de lucha, lograron ingresar a la Liga Santafesina de Fútbol de la mano de quien fuera presidente, Axel Menor. El club posee todas las categorías y juega en su propia cancha.

El campo de juego está ubicado en Lamadrid 2200, frente al ingreso a la guardia central del hospital de Niños de nuestra capital, y desde allí cumplen un rol social más que importante. No solamente se juega al fútbol, sino que también se dan 200 raciones de comida y una copa de leche.

En la Casita de los Chicos, todo se trabaja a pulmón, de la mano de su presidente Adolfo Martínez, la secretaria Ana María Leiva, el club fundado en abril de 1998 sigue adelante, pese a las dificultades que siempre hay para contar con los recursos necesarios, cuestión que la pandemia vino a agravar.

"Estamos pasando este tema del coronavirus un poco mal porque está todo parado. Tengo un dicho que dice que un club sin chicos es un jardín sin flores. Al no haber nadie en la institución da un poco de tristeza. Igual hay que seguir trabajando, pero con tristeza porque no están los chicos" le dijo Adolfo Martínez a UNO Santa Fe.

2762020 f2 deportivo santa rosa pte y secretaria.jpg Ana María Leiva y Adolfo Martínez conducen una institución que sigue creciendo. UNO Santa Fe

El presidente del Club Deportivo Santa Rosa expresó que "veníamos con grandes proyectos, con trabajos positivos que se habían hecho el año pasado, y creo que se venía haciendo una buena labor con los equipos de primera y reserva. Y este año esperábamos que explote ese trabajo que habíamos hecho de modo coordinado con los técnicos de acá del club. Lamentablemente nos agarró esto en marzo, y todavía estamos parados".

A cerca de cómo estaba la institución, resaltó que "el club está creciendo a paso lento pero sostenido. Estamos con todos los papeles al día, y, por ejemplo, el año pasado terminamos con superávit ante Liga Santafesina. Hasta el mes de marzo estaba todo pago. Estamos bien, comparando con otros clubes nosotros tenemos la cuota más baja. El que tiene paga, y el que no, no lo podemos echar. Son chicos que son hijos de albañiles, pintores, ciruja, toda gente que no tiene trabajo. Lo que si hacemos nosotros son muchos beneficios para poder hacer frente a los gastos que demanda el club".

En cuanto a la pretemporada deportiva Martínez consignó que "habíamos hecho un buen trabajo, arrancó la segunda quince de enero, hasta que nos agarró esto de la pandemia. Tenemos buenos técnicos, como el caso de Omar Martínez, Oscar Pasculli, José Vega, Orlando Barreto y Diego Scándalo. Es un grupo grande para que cada uno trabaje con un buen número de chicos, y que no estén parados. Entre primera y reserva tenes casi 50 jugadores. Veníamos un buen nivel en el aspecto físico".

2762020 f3 deportivo santa rosa pte y secretaria.JPG El Deportivo Santa Rosa cumple una importante función social. UNO Santa Fe

Los comienzos de Santa Rosa

"Esto empezó cerca del año 98, con las ollas populares y todo el movimiento barrial. Notábamos que las mamás trabajaban y los chicos andaban alrededor de las ollas. Con dos pelotas nos fuimos a Villa Oculta, y así se comenzó a jugar. Llevamos veintidós años corridos de trabajo" relató Martínez, quien fue distinguido por UNO Santa Fe como personalidad destacada de la ciudad.

A su turno, Ana María Silva, secretaria Deportivo Santa Rosa, explicó que "hace veintidos años que venimos haciendo un trabajo social. Siempre con la olla. Estuvimos muchos años en Liga Santotomecina, después entramos a la Liga Barrial cuando salió el proyecto de Colón en tu barrio. Ahí estuvimos tres años, y al ver que estábamos preparados, que teníamos un grupo de padres nos ayudaban, pudimos entrar a la Liga Santafesina de Fútbol, y agradecerle a quien estaba en ese momento que fue Axel Menor. Entramos con todas las categorías, desde primera hasta la escuelita, el femenino y el senior".

"En el frente del club hay una frase que dice, una hora más en el club es una hora menos en la calle, ese es el trabajo social que hacemos. Siempre con la olla, incluso cuando entramos a Liga Santafesina. Nos costó dejarla porque hay chicos con muchas necesidades. Pero la mantuvimos dentro del club, los jueves y los viernes también se cocina, y ahora en la pandemia damos una copa de leche los sábados. Necesitamos de profesionales, porque tenemos chicos con muchos problemas, a lo mejor no es suficiente si nosotros los hablamos" destacó una de las fundadoras del Deportivo Santa Rosa.

Martínez, comentó que "actualmente no tenemos mucha ayuda del estado nacional, provincial ni municipal. Nos prometen cosas que no llegan, tenemos todos los papeles al día, nos hemos anotado en todos los proyectos y no llega nada. Lamentablemente la estamos peleando con aportes nuestros o recursos que nos han quedado por la buena administración. La obra quedó parada, en el 2016 eran tres cuotas, nos dieron una y ahora se está destruyendo. El proyecto era cancha, vestuarios y tapial, pero quedó todo parado, porque de tres cuotas de 800.000 nos dieron solamente una".