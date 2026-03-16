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Los Pumas 7`s se subieron al podio en el Seven de Nueva York

Los Pumas 7`s vencieron a su par de Australia por 26-10 y se subieron al último escalón del podio en el torneo desarrollado este fin de semana en Nueva York

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 08:59hs
Los Pumas 7s derrotaron a Australia y se subieron al podio.

Los Pumas 7's derrotaron a Australia y se subieron al podio.

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7`s, consiguió el tercer puesto en el certamen desarrollado este fin de semana en Nueva York, correspondiente a la sexta estación del calendario anual del Circuito Mundial de la disciplina. En el estadio Sports Ilustrated de la localidad cercana de Harrison, en Nueva Jersey, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora batió a su par de Australia por 26-10, para treparse al podio.El conjunto albiceleste había perdido en una de las semifinales con el combinado de Sudáfrica, por 14-5.

Los Pumas 7`s ganaron el bronce en Nueva York

La gran ciudad estadounidense cerró la fase regular del Circuito Mundial y Los Pumas 7’s se subieron al podio por segunda vez en la temporada, tras lo que fue el subcampeonato en Ciudad del Cabo. En esta ocasión, tras vencer 26-10 a Australia por el partido por el tercer puesto, obtuvieron la medalla de bronce en Nueva York.

De esta manera, finalizó la temporada regular del SVNS Series para que todas las miradas se enfoquen en lo que será el World Championship, el cual estará dividido en tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). Con la presea de bronce, el seleccionado nacional alcanzó las 54 medallas ganadas en el Circuito Mundial (24 de bronce, 18 de plata y 12 de oro).

En el encuentro por las semifinales, Argentina enfrentó a uno de los mejores equipos de la temporada: Sudáfrica. El primer tiempo el seleccionado sudafricano dominó por completo el partido y se fue al descanso 14-0 sin riesgos en su propio ingoal. A los dos minutos de la segunda mitad, Los Pumas 7’s parecían reaccionar tras el try de Marcos Moneta. Sin embargo, el conjunto africano volvió a controlar el encuentro y no volvió a tener ningún otro sobresalto. Final 14-5 para Sudáfrica y pasaje a la final.

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Argentina tuvo un gran nivel en el Seven de Nueva York, sexta etapa del Circuito Mundial de juego reducido.

Argentina tuvo un gran nivel en el Seven de Nueva York, sexta etapa del Circuito Mundial de juego reducido.

Para este encuentro, Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. El único try argentino lo apoyó Marcos Moneta.

El partido por el tercer puesto enfrentaba a argentinos y australianos, quienes venían de caer en semifinales ante Fiji por 28-7. A los tres minutos del primer tiempo, Australia golpeó primero, pero al minuto Pedro de Haro conquistó el ingoal rival para igualar el marcador 5-5, resultado que se mantuvo hasta el descanso. En la segunda mitad, Los Pumas 7’s sacaron a relucir su mejor versión y en cuatro minutos liquidaron el juego gracias a tres tries. Marcos Moneta en primera instancia, luego Santino Zangara y Sebastián Dubuc para finalizar. Para la estadística, Australia llegó nuevamente al ingoal argentino para cerrar el tanteador 26-10 a favor de los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Lautaro Bazán Vélez, Eliseo Morales y Sebastián Dubuc. Los tries argentinos los apoyaron Pedro de Haro, Marcos Moneta, Santino Zangara y Sebastián Dubuc. De Haro acertó tres conversiones, y Sebastián Dubuc recibió una tarjeta amarilla.

Los Pumas Nueva York Australia
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