Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón perdió 86-73 frente a Barrio Parque en condición de visitante. Hans Feder Ponce fue uno de los goleadores del encuentro con 19 puntos.

Colón sufrió una nueva caída en la Liga Argentina de Básquet al perder este domingo como visitante frente a Barrio Parque por 86 a 73.

El conjunto cordobés se impuso con parciales de 23-22, 16-14, 26-16 y 21-21 en un partido que se definió principalmente en el tercer cuarto. En el goleo individual, Gastón Bertona fue el máximo anotador del juego con 19 puntos, cifra que también alcanzó Hans Feder Ponce en el conjunto rojinegro.

Un inicio parejo y con mucho gol

El encuentro comenzó con un ritmo alto y con ambos equipos encontrando con facilidad el aro rival. Durante el primer cuarto, el trámite fue equilibrado y ninguno logró imponer una diferencia clara, lo que dejó el parcial inicial con una mínima ventaja para el local por 23-22.

En el segundo segmento el juego cambió su dinámica. Las defensas comenzaron a imponerse y el desarrollo se volvió más desprolijo, con varias pérdidas de balón y errores en ambos lados de la cancha. En ese contexto, Barrio Parque encontró soluciones sobre el cierre gracias a algunos lanzamientos desde larga distancia y se fue al descanso arriba por 39-36.

El tercer cuarto que marcó la diferencia de Barrio Parque sobre Colón

El momento clave del partido llegó tras el entretiempo. Barrio Parque regresó con mayor intensidad y logró abrir rápidamente una brecha en el marcador apoyado en el tiro exterior y en una defensa más sólida.

Con el aporte de García Guerrero cerca del aro y los triples de Cantarutti y Bertona, el conjunto cordobés logró ampliar la ventaja y llegó al último cuarto con una diferencia de 13 puntos, que resultaría determinante para el desenlace del juego.

Reacción tardía de Colón

En el tramo final, Colón intentó reaccionar y logró recortar la distancia en algunos pasajes, pero la solidez defensiva del local y el manejo del ritmo del partido le permitieron a Barrio Parque sostener la ventaja y encaminarse al triunfo.

De esta manera, el equipo cordobés cortó una racha negativa de tres derrotas consecutivas y se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Norte con 49 puntos, producto de 19 victorias y 11 caídas.

Lo que viene

Tras este triunfo, Barrio Parque volverá a presentarse el miércoles 18 de marzo a las 21, cuando reciba en el estadio conocido como “El Teatro del Parque” a Salta Basket.

Para Colón, en tanto, la derrota significa otro golpe en su campaña dentro de la Conferencia Norte, en una recta final de fase regular donde cada juego comienza a ser determinante para las aspiraciones del equipo santafesino.