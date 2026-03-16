Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

En la última fecha de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora perdió ante Atlético y Biblioteca Bell por 3 a 0 y en Play Offs deberá medirse con Boca Juniors

Se cerró la etapa regular de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA . En la provincia de Córdoba, Villa Dora cayó inobjetablemente frente Atlético y Biblioteca Bell por 3 a 0, pero logró la clasificación a los Play Offs de la competencia en donde deberá medirse con Boca Juniors . También lograron el pasaje a la siguiente instancia, Gimnasia y Esgrima, Sonder de Rosario, Bell, San Isidro de San Francisco, San Lorenzo y Ferro Carril Oeste.

En casi una hora y media el Club Atlético y Biblioteca Bell logró imponerse a Villa Dora por 3 a 0, en el cierre de la fase regular en la LAF. En el polideportivo Elias Tito Proietti, la escuadra conducida por Eduardo Rodríguez fue vencida con parciales de de 25-21, 25-18 y 25-19, en un partido que se disputó ante un imponente marco de público que acompañó y alentó durante toda la noche en el estadio de Bell Ville. Con este marcador, las santafesinas finalizaron en el sexto puesto de la tabla, asegurando su lugar en la etapa decisiva de la competición.

Fue un fin de semana con una de cal y una de arena, ya que el viernes por la noche, en el estadio Ángel Sandrín, las Doras se impusieron a Instituto de Córdoba por 3 a 1 con parciales de 26-24, 23-25, 25-9 y 25-19. Igualmente, lo más importante fue haber logrado clasificar a la siguiente instancia en el certamen que organiza la FeVA.

La escuadra de barrio Sargento Cabral tuvo una floja actuación, ante un rival que tiene un gran presente. En el primer set, si bien fue siempre adelante el elenco local, Villa Dora logró emparejarlo 19 a 19, pero cometió algunas imperfecciones y las cordobesa lo ganaron 25 a 21.

image Boca Juniors será el rival de las Doras en los Play Offs de la competencia organizada por la FeVA.

En el segundo set, las santafesinas habían comenzado ganando, sacando una buena diferencia hasta que las locales lo empataron 13 a 13 y a partir de allí lograron darlo vuelta. Fue 2 a 0, con un marcador 25 a 18, que estuvo acorde más con los méritos de las anfitrionas que por deficiencias de las santafesinas. El tercer chico marcó una clara superioridad de las dueñas de casa, las cuales no dejaron dudas y impusieron por 25 a 19 y cerraron el triunfo por 3 a 0.

Villa Dora formó con: Julieta Ruelli, Karina Suligoy, Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

Lo que viene para Las Doras

En los cuartos de final, Villa Dora se medirá con Boca Juniors, que terminó en la tercera posición. La serie se disputará al mejor de tres partidos, en una instancia que promete ser muy pareja y emocionante. La serie comenzaría el martes 24 o miércoles 25 de marzo en Santa Fe, mientras que la definición será en el Quinquela Martín, ya que el equipo Xeneize cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado.

Los otros cruces de Play Offs serán Gimnasia de La Plata con Ferro Carril Oeste, Atlético y Biblioteca de Bell Ville con San Isidro de San Francisco, y San Lorenzo con Sonder de Rosario. En la Permanencia, el triangular se jugará en Bahía Blanca, entre Bahiense del Norte, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, mientras que el cuadrangular en cancha de River de Núñez, además de las anfitrionas lo harán Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico Avellaneda de Rosario.