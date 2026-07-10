Desafíos para todos los gustos en el Top 10 del Regional del Litoral

En el inusual horario de las 14.15, por la 10° fecha del Regional, CRAI visitará a Duendes y Santa Fe RC a Universitario (R). En el ascenso, Alma Juniors ganó en Pergamino y es el puntero.

El rugby doméstico no detiene su marcha. Este fin de semana se concretará la primera fecha de la segunda rueda de la fase clasificatoria del Top 10 del Regional del Litoral, y la novena fecha del torneo de Segunda División. Nuevamente, la jornada, con motivo de la disputa de la segunda fecha del Nations Championship donde Argentina enfrentará a Gales en San Juan, se adelantan los horarios de los partidos por lo que los kick off están programados para las 14.15.

Los dos representantes de la Unión Santafesina en el interuniones litoraleño juegan en condición de visitante y ante rivales duros y complicados. Los Gitanos y los Tricolores jugarán en el mismo sector geográfico de la ciudad de Rosario, en barrio Las Delicias, con muy pocas cuadras de distancia, y ante rivales diferentes, pero ante quienes se dan siempre encuentros intensos y muy disputados.

A partir de las 14.15, CRAI se medirá con Duendes de Rosario en el partido televisado de la jornada bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los Gitanos vienen de imponerse por 30 a 25 a Estudiantes en el Parque Urquiza de Paraná y quieren continuar por la misma senda. Será ante un rival de fuste, que en la fecha pasada derrotó con amplitud a Jockey de Venado Tuerto por 38 a 0.

En el caso de Santa Fe Rugby, alineación conducida por Ignacio Carballo, que viene realizando una muy buena campaña, se medirá con Universitario de Rosario con el referato del rosarino Agustín Suárez Silva. Los Tricolores vienen de caer sorpresivamente frente a Old Resian en Sauce Viejo, mientras que los universitarios rosarinos fueron vencidos por Jockey en Fisherton por 27 a 21, es decir, que se miden dos elencos que buscan recuperarse de las derrotas del fin de semana anterior.

El puntero del certamen regional, Estudiantes de Paraná, se verá las caras con el Paraná Rowing Club en la sede central del Parque Urquiza bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla quien contará con la colaboración de Fernando De Feo y Santiago Jelicic. Es un encuentro entre dos equipos de la misma ciudad, que no es un clásico, porque el derbi del elenco albinegro es Tilcara y no el remero, aunque en los últimos tiempos, se ha querido reformular esa cuestión, pero la historia no se puede cambiar por más que se quiera.

CRAI visitará a Duendes en Rosario en un compromiso de alto voltaje del Regional.

En Fisherton, Jockey Club de Rosario se medirá con Jockey Club de Venado Tuerto con el arbitraje de Lucas Palacios, mientras que en el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Old Resian con el control del santafesino Joaquín Zapata.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 32, Duendes 30, Santa Fe Rugby 29, Gimnasia y Esgrima 29, CRAI 28, Jockey Club de Rosario 24, Paraná Rowing 20, Old Resian y Universitario de Rosario 18, Jockey de Venado Tuerto 12.

Continúa la acción en el ascenso litoraleño

La novena fecha de la Segunda División del Regional del Litoral arrancó el jueves feriado en la provincia de Buenos Aires. Con el arbitraje del rosarino Pablo Solari, Alma Juniors de Esperanza se trajo una gran victoria al imponerse a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 45 a 15, y refrendó el buen presente de los dirigidos por Ivo Trod, ya que la semana pasada en el Polideportivo habían derrotado a Logaritmo que era el puntero y le quitaron el invicto.

Con este triunfo Alma Juniors de Esperanza es el puntero provisoriamente de la competición con 36 unidades. Logaritmo 34, CRAR 32, Universitario de Santa Fe 30, Caranchos y Provincial de Rosario 26, Tilcara 19, Regatas & Belgrano de San Nicolás 16, Los Pampas de Rufino 12, La Salle Jobson 10, Gimnasia de Pergamino 7, Cha Roga Club 5.

En la jornada del sábado, Universitario de Santa Fe visitará a CRAR en Rafaela bajo el arbitraje de Fabián Prats, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Cha Roga con el control de Alfredo Fun. En Ibarlucea, Logaritmo recibirá a Caranchos con el referato de Juan Ignacio Vega, mientras que Los Pampas de Rufino será anfitrión de Tilcara con el seguimiento de José Parra. En el parque de la Independencia, Provincial jugará con Regatas & Belgrano de San Nicolás con el arbitraje de Emiliano Coll.