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Javier Milei reunió a su Gabinete y ratificó que la reforma del Banco Central se presentará próximamente

Tras participar del tedeum por el 9 de Julio, el presidente encabezó una reunión en Casa Rosada para definir las prioridades de gestión

10 de julio 2026 · 09:26hs
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Javier Milei reunió a su Gabinete y ratificó que la reforma del Banco Central se presentará

Javier Milei reunió a su Gabinete y ratificó que la reforma del Banco Central se presentará

Luego de participar del tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para delinear la hoja de ruta del Gobierno durante el segundo semestre, con foco en las principales reformas económicas e institucionales que buscará impulsar en el Congreso.

El encuentro, el primero de esta magnitud con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, sirvió para ordenar las prioridades de gestión tras los cambios en el equipo de Gobierno y la reciente foto política con gobernadores dialoguistas durante la vigilia del 9 de Julio en Tucumán.

Milei presentó los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Uno de los principales temas abordados fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según informaron fuentes oficiales, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

Desde el Gobierno señalaron que, una vez concluido el texto definitivo, el Presidente realizará una presentación para explicar en detalle los objetivos y alcances de la iniciativa, considerada una de las principales reformas económicas de esta etapa de la gestión.

Además de la modificación del régimen del Banco Central, el Ejecutivo mantiene en agenda otros proyectos para el segundo semestre, entre ellos la reforma electoral, cambios en la ley de inocencia fiscal, el régimen de zona fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y un paquete de medidas de desregulación.

La reunión se realizó pocas horas después del tedeum encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante su homilía llamó a la dirigencia política a dejar atrás "la intolerancia", los "enfrentamientos permanentes" y la "crueldad con los más vulnerables".

En la Casa Rosada, en tanto, sostienen que el objetivo es avanzar con las reformas antes del inicio del calendario electoral de 2027 y consolidar una agenda centrada en la estabilidad macroeconómica, la reducción del gasto público y la modernización del Estado.

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