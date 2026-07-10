Jeremías Monzón tendrá un mural en el playón de skate de Santo Tomé: la inauguración será el 6 de septiembre

La familia de Jeremías Monzón obtuvo el respaldo unánime del Concejo de Santo Tomé para realizar un mural. La obra será financiada por familiares y amigos y estará acompañada por una bicicleteada para mantener vivo el pedido de Justicia

Homenaje a Jeremías Monzón en el día de su cumpleaños

La familia de Jeremías Monzón dio un nuevo paso en el homenaje al joven al obtener el respaldo unánime del Concejo Municipal de Santo Tomé para realizar un mural conmemorativo en la pared del playón de skate, ubicado en las inmediaciones del Camping Municipal d ela vecina ciudad.

La inauguración de la obra fue fijada para el próximo 6 de septiembre , fecha en la que Jeremías habría celebrado su cumpleaños. La elección de ese día busca convertir el espacio en un lugar permanente de memoria y encuentro para familiares, amigos y toda la comunidad.

Un mural para recordar a Jeremías Monzón

El diseño estará inspirado en una de las imágenes más representativas del joven: una fotografía en la que aparece realizando una maniobra sobre su bicicleta. Sin embargo, por decisión de la familia y en respeto al proceso de duelo, el mural no reproducirá su rostro, sino que apelará a un símbolo que evoque su presencia.

La obra estará acompañada por una frase elegida especialmente por sus seres queridos: "Tu sonrisa quedó en nosotros. Tu camino continúa en cada recuerdo. Nunca dejaremos de verte pasar".

Los costos del proyecto serán afrontados íntegramente por familiares y amigos, quienes ya comenzaron la búsqueda de muralistas y la elaboración de presupuestos para concretar el homenaje.

Una bicicleteada para mantener vivo el reclamo de Justicia

Como parte de las actividades previstas, la familia también impulsa una bicicleteada que recorrerá algunos de los lugares más significativos para Jeremías. La propuesta partirá desde la Peatonal y finalizará frente al Palacio Municipal de Santo Tomé

El objetivo será doble: recordar al joven haciendo lo que más disfrutaba y, al mismo tiempo, visibilizar el reclamo de Justicia.

"Sería una manera de recordarlo en los lugares que le gustaban, haciendo lo que le gustaba", expresó Luján Monzón, quien además difundió la convocatoria a través del grupo Familias del Dolor para sumar participantes y colaboradores.

El Concejo Municipal acompañó la iniciativa

Desde la familia destacaron la predisposición de los concejales, quienes acompañaron por unanimidad el pedido para intervenir un espacio público con el mural.

También aclararon que el proyecto no implicará ningún gasto para el Estado municipal, ya que será financiado con recursos aportados por familiares y allegados.

"No queremos que la gente piense que se va a sacar plata del municipio. El permiso se pidió porque es un espacio público. Esto va por otro lado; es un recordatorio de memoria", explicó Luján.

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