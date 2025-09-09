Deschamps dejaría de ser el DT de Francia luego del Mundial y asoma Zidane como reemplazo

Zinedine Zidane podría convertirse en el entrenador de Francia tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Zinedine Zidane podría convertirse en el entrenador de la Selección de Francia tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .El exitoso ciclo de 13 años de Didier Deschamps finalizaría posterior a la máxima cita, tras haber conseguido título en Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2020/21.

El sucesor sería nada más y nada menos que el Zidane, compañero de Deschamps en la Copa del Mundo de 1998 y figura excluyente de aquella edición de la competencia intercontinental.

Se viene un nuevo ciclo en Francia luego del Mundial

El exmediocampista del Real Madrid, justamente, dirigió únicamente al equipo de la capital española durante seis exitosos años en los que ganó cuatro títulos nacionales y siete internacionales. Desde su ida en 2021, el oriundo de Marsella se puso como objetivo dirigir a la selección de Francia y rechazó todo tipo de ofertas.

Sin embargo, el entrenador está a la espera de que finalice en tiempo y forma el ciclo de Deschamps al mando de la selección de Francia que el viernes inició su camino clasificatorio al Mundial ganándole 2-0 a Ucrania en la localidad polaca de Breslavia.