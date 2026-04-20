Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Denise Garetto de Unión y Paula Leiva de Velocidad y Resistencia lograron medallas de oro en la Copa Nacional de Clubes que se desarrolló en el Cenard de Buenos Aires.

El pasado fin de semana se concretó la Copa Nacional de Clubes que organizó la Confederación Argentina de Atletismo y se llevó a cabo en la pista del Cenard de la Capital Federal ubicado en el barrio porteño de Núñez. El evento forma parte del calendario oficial de competencias de la CADA y convocó a instituciones afiliadas de todo el país, en el marco del sistema federativo nacional.

Hubo dos actuaciones para destacar que cumplimentaron dos deportistas de la ciudad de Santa Fe. Denise Garetto de Unión en la prueba de salto triple, y Paula Leiva, de Velocidad y Resistencia en los 100 metros con vallas. En varones, Charly Johnson se impuso en los 3.000 metros con obstáculos.

Buena cosecha de las chicas santafesinas

En mujeres, en salto triple el 1-2 fue para las hermanas Denise Garetto y Leila Garetto, la primera, representando a Unión de Santa Fe, con una marca de 12.02 +1.6, y la segunda, de Velocidad y Resistencia con un registro de 11.88 +0.1. Además, Leila Garetto de Velocidad y Resistencia se quedó con la medalla de plata en la prueba de salto en largo con 5.88 +1.5. La radicada en la capital santafesina, oriunda de Tierra del Fuego, Luciana Ferreyra fue décima con 5.32 +0.9, y Denise Garetto de Unión de Santa Fe quedó duodécima con 5.27 +1.0.

image Paula Leiva, oriunda de Larrechea, con un crono de 14.03 segundos, se adjudicó la carrera de los 100 metros con vallas.

Por su parte, la santafesina Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia consiguió la medalla de bronce por una marca de 3.00 metros en la prueba de salto con garrocha, y terminó en la octava posición con 9.97 en lanzamiento de bala. En jabalina, la entrenada por Maxi Troncoso quedó séptima con 37.04, cuarta en lanzamiento del disco con 37.88, y séptima en salto en alto con 1.50.

En la competitiva prueba de 100 metros, ante los mejores exponentes del país, Agustina Wilhjeln de Velocidad y Resistencia fue cuarta con 12.28, mientras que Paula Leiva, quedó décima. Agustina, entrenada por el profesor Nicolás Camargo, quedó séptima en los 200 con un registro de 25.47. Paula, en la prueba de 100 con vallas, finalizó primera con una marca de 14.03. En los 400 con vallas, la representante de el rayito, Luciana Ferreyra, ocupó la sexta posición con 1.05.83, y Paula Escudero de Unión quedó en la decimotercera ubicación con 1.26.33.

Charly Johnson se destacó en el Cenard

El santafesino Charly Johnson de Velocidad y Resistencia se impuso en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos con una marca de 9.00.84. El destacado atleta de Monte Vera, consiguió la tercera mejor marca del ranking Sudamericano. "Estoy muy feliz por las buenas sensaciones en los 3.000 con obstáculos, pero con ganas de ir por más, a la espera de la confirmación para los próximos objetivos" destacó el deportista de nuestra región. En salto en largo, Brian López de Humboldt quedó quinto con un registro de 7.03 +0.9.

En los 400 con vallas, Andrés Mendoza de Velocidad y Resistencia quedó en el puesto 14, y Walter Duran de Unión en el veinticuatro. En los 1500, Charly Johnson de VyR finalizó catorce con 3.58.03, José Zabala de Humboldt fue quince con 3.58.26, y Lautaro Ocampo diecinueve con 4.01.46. En salto con garrocha, Pietro Martina de San Guillermo fue segundo con 4.50, y Andrés Mendoza de VyR noveno con 3.20. En jabalina, Esteban Montiel de Velocidad y Resistencia finalizó veinte con 36.46, y en lanzamiento de bala, Rubén Meurzet quedó en el puesto diecinueve con 9.98.

image Charly Johnson de Monte Vera, refrendó su dominio en los 3.000 con obstáculos.

En la prueba de lanzamiento de martillo, el santafesino Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia fue séptimo con 52.93, en una prueba ganada por Joaquín Gabriel Gómez de Wilde con 75.53. En salto triple, Joaquín Prosperi de Velocidad y Resistencia culminó noveno con 12.26 +1.0, y en disco, Walter Durán de Unión de Santa Fe quedó en el puesto veinticinco con 25.05. En los 800, Lautaro Ocampo de la entidad el rayito ocupó el puesto quince con 1.56.11. En 200 metros, Sebastián Acevedo de VyR quedó en la posición veintiuno con un registro de 22.12.