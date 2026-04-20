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Colón vuelve al trabajo y Medrán prepara cambios para jugar con Godoy Cruz

El plantel de Colón retomó este lunes los entrenamientos pensando en el partido ante Godoy Cruz. El DT Ezequiel Medrán ensayará variantes

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 11:34hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán realizará cambios para jugar ante Godoy Cruz.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán realizará cambios para jugar ante Godoy Cruz.

La derrota ante Deportivo Morón significó un golpe duro, pero a partir de este lunes, el plantel de Colón dio vuelta la página retomando los entrenamientos con la mira puesta en el partido del domingo ante Godoy Cruz.

Medrán con mucho por resolver

Para dicho encuentro, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán está obligado a cambiar, dado que fue expulsado Matías Muñoz y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Si el DT mantiene el esquema, es factible que el reemplazante de Muñoz sea Agustín Toledo, quien en caso de estar desde el arranque, sería su primer partido como titular.

Por otra parte, se aguardará la recuperación de Matías Budiño quien se perdió los últimos dos partidos, producto de una hematoma en la zona renal.

LEER MÁS: En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En caso de no estar al 100%, Tomás Paredes continuará siendo titular. Mientras que es complicado que puedan estar Mauro Peinipil y Julián Marcioni, quienes sufrieron un desgarro en el partido con Racing de Córdoba.

Teniendo en cuenta el flojo rendimiento de Lucas Cano, es muy posible que el entrenador se incline por Matías Godoy para acompañar a Ignacio Lago y Alan Bonansea en ataque.

Son varias las cuestiones por resolver, en una semana larga de trabajo y en la que el entrenador buscará ajustar cuestiones para llegar de buena manera a un partido importante, en donde Colón está obligado a ganar.

Colón Medrán Godoy Cruz
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