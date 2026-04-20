Uno Santa Fe | La provincia | Cocaína

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Los casos no están relacionados. Uno de los menores estaba hiperactivo y no dejaba de llorar, el otro llegó con convulsiones. Una problemática que crece

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

20 de abril 2026 · 14:55hs
Los dos niños se recuperan en el hospital rosarino de zona norte.

Los dos niños se recuperan en el hospital rosarino de zona norte.

Un nene de dos años fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario y se detectaron restos de cocaína luego de un análisis. También está en observación, en el mismo efector, un bebé de apenas de un año que llegó con convulsiones y encontraron rastros de droga en su cuerpo. Los casos no están relacionados. Los médicos y asistentes sociales están extremadamente preocupados por el aumento de situaciones similares en la ciudad.

El mes pasado, una criatura de apenas dos meses fue ingresada en el Hospital Vilela y luego de los estudios correspondientes de determinó que había cocaína en su organismo. La madre tiene una compleja situación vinculada a consumo de drogas ilegales. Los casos, son cada vez más frecuentes. Ya sea porque los chicos reciben las sustancias por medio de la lactancia materna o porque viven en entornos donde se manipulan drogas y las aspiran en el ambiente, o directamente se las suministran "para calmarlos".

Hiperactividad y llanto

Respecto al caso del nene de dos años que está en observación en el Zona Norte, la tía del bebé, dijo esta mañana que el pequeño estaba al cuidado de su padre, que está separado de la mamá. La mujer, que sería una cuidadora habitual del niño, comentó: "Me lo trajo (el padre) en pañales, con el frío que hacía, y me lo entrega: el nene estaba muy hiperactivo, no paraba de llorar, estaba con el cuerpo duro".

El padre le dijo a la mujer que Fausto (tal el nombre del nene) "había llorado toda la noche" y que "no lo podía controlar". Frente a la situación, la mamá y la tía lo trasladaron al Hospital de Niños Zona Norte donde "el primer análisis de orina dio positivo de cocaína", según informaron los médicos a la familia.

De acuerdo al relato de la tía a distintos medios de comunicación "el bebé está estable, está en observación, pero pudo ser uno más de los chicos que están matando", advirtió la tía.

En horas del mediodía, la mamá del niño dijo que iba a realizar la denuncia policial correspondiente.

Convulsiones y toxicidad

En relación al nene de un año, se informó que llegó con convulsiones a la guardia del hospital Zona Norte. "Estudios complementarios fueron normales pero se solicitó un examen tóxico de orina que dio positivo para cocaína". El bebé "permanece en la guardia en buen estado de salud con abordaje interdisciplinario del equipo del hospital, de acuerdo a estos casos y como lo indica el protocolo vigente", destacaron desde la entidad.

bebe
Hay preocupación entre los pediatras y neonatólogos por casos reiterados de hallazgos de cocaína en chicos

Hay preocupación entre los pediatras y neonatólogos por casos reiterados de hallazgos de cocaína en chicos

Un drama que crece

Si bien no hay estadísticas nacionales al respecto, el hallazgo de niños muy pequeños con cocaína u otras drogas en su cuerpo viene creciendo y los especialistas en neonatología y pediatras están poniendo el foco en estos casos, con enorme preocupación, ya que se trata de un problema social creciente.

"Ya no son casos excepcionales", advierten desde los hospitales rosarinos.

Por eso, los médicos piden que se generen estadísticas y acciones preventivas ya que "sin dudas hay un subregistro de casos y solo llegan los más complicados o los que detectamos en estudios de rutina", señalan distintos especialistas.

Cocaína Rosario drama
Noticias relacionadas
El 16 de marzo de 2024 detectaron el cargamento en General Lagos

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

El hombre viajaba con casi 12 kilos de cocaína distribuidos entre el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero del rodado.

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: un santafesino cayó con casi 12 kilos ocultos en el auto

El hombre viajaba con casi 12 kilos de cocaína distribuidos entre el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero del rodado.

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto

Los supuestos repartidores de drogas fueron interceptados en Ovidio Lagos al 2800.

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Lo último

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlada

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Último Momento
Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlada

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Unión, con una baja, un condicionado y una gran duda para visitar a Vélez

Unión, con una baja, un "condicionado" y una gran duda para visitar a Vélez

Ovación
Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Rearte: Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Rearte: "Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"