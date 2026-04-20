Hito tecnológico en Beijing: un robot humanoide superó el récord mundial de media maratón

El robot "Lightning" completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, superando por casi siete minutos la mejor marca histórica de un humano

Un robot humanoide hizo historia en Beijing, China: completó 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos y dejó atrás el récord mundial humano. La media maratón se disputó con atletas en paralelo , pero en carriles separados, mientras la máquina corría con navegación autónoma y una velocidad promedio de 25 km/h .

En una demostración de poderío tecnológico, el robot humanoide "Lightning" hizo historia este domingo al ganar la Media Maratón de Beijing E-Town. La máquina, desarrollada por la firma Honor, detuvo el cronómetro en 50 minutos y 26 segundos, pulverizando el récord mundial humano de la disciplina y estableciendo un nuevo paradigma en la robótica.

El evento reunió a más de 100 robots y mostró un salto tecnológico claro: más estabilidad, mejor coordinación y menos fallas. Detrás de la carrera hay algo más grande: el avance de la inteligencia artificial aplicada al movimiento, con posibles usos que van desde tareas cotidianas hasta trabajos de alto riesgo.

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Maratón de robots

La Maratón de Robots Humanoides de Beijing conocida como ETown, con un centenar de robots humanoides. Los corredores humanos y los "atletas mecánicos" recorrieron carriles diferentes y Juntos recorrieron 21 km. En dos modalidades: navegación autónoma y por control.

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Los corredores humanos y los "atletas mecánicos" recorrieron carriles diferentes y Juntos recorrieron 21 km. En 2 modalidades: navegación autónoma y por control remoto sobre el mismo trazado. Gano el robot "Lightning" del equipo Qitian Dasheng, con 2 horas, 40 minutos. Los robots ganadores fueron del principal proveedor chino de dispositivos inteligentes. La batería solo se cambió una vez, en el km 10º y corrió toda la distancia hasta la meta. Este año, el número de equipos participantes creció de 20 el año pasado a más de 100, incluidos los equipos extranjeros de Alemania, Francia, Portugal, Brasil y otros países.

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La principal característica de la carrera fue el aumento del nivel de autonomía. Alrededor del 40 por ciento de los robots completaron el recorrido sin control remoto.

El récord humano: el actual récord mundial masculino le pertenece al ugandés Jacob Kiplimo con 57 minutos y 20 segundos. ¡El robot fue casi 7 minutos más rápido!

La tecnología: el robot mide 1,69 metros, tiene "piernas" de 95 cm para imitar la zancada humana y un sistema de refrigeración líquida para no sobrecalentarse mientras corre.

La carrera: fue una competencia conjunta con 12.000 corredores humanos y 300 robots, aunque corrían en carriles separados por seguridad.

Tuvieron parada en boxes

Parada en boxes de robots humanoides durante la maratón de robots para:

Suministro de combustible

Refrigeración

Pequeñas reparaciones

robots maratón boxes

La segunda media maratón de robots humanoides fue este domingo en el distrito E-Town de Beijing con más de 300 máquinas de más de 70 equipos recorriendo 21 kilómetros por calles urbanas y parques. El evento duplica la participación del año pasado y prueba avances en navegación autónoma y estabilidad en terreno irregular. El video del arranque muestra robots bipedales corriendo con paso mecánico por cruces y avenidas bajo vigilancia de cámaras. Algunos ya cruzaron la meta en menos de 50 minutos en categorías mixtas. China usa esta competencia para impulsar su industria robótica como pilar económico.