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Hito tecnológico en Beijing: un robot humanoide superó el récord mundial de media maratón

El robot "Lightning" completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, superando por casi siete minutos la mejor marca histórica de un humano

20 de abril 2026 · 13:40hs
El robot humanoide Lightning hizo historia este domingo al ganar la Media Maratón de Beijing E-Town.

El robot humanoide "Lightning" hizo historia este domingo al ganar la Media Maratón de Beijing E-Town.

Un robot humanoide hizo historia en Beijing, China: completó 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos y dejó atrás el récord mundial humano. La media maratón se disputó con atletas en paralelo, pero en carriles separados, mientras la máquina corría con navegación autónoma y una velocidad promedio de 25 km/h.

En una demostración de poderío tecnológico, el robot humanoide "Lightning" hizo historia este domingo al ganar la Media Maratón de Beijing E-Town. La máquina, desarrollada por la firma Honor, detuvo el cronómetro en 50 minutos y 26 segundos, pulverizando el récord mundial humano de la disciplina y estableciendo un nuevo paradigma en la robótica.

El evento reunió a más de 100 robots y mostró un salto tecnológico claro: más estabilidad, mejor coordinación y menos fallas. Detrás de la carrera hay algo más grande: el avance de la inteligencia artificial aplicada al movimiento, con posibles usos que van desde tareas cotidianas hasta trabajos de alto riesgo.

robots corre maratón China Beijing

Maratón de robots

La Maratón de Robots Humanoides de Beijing conocida como ETown, con un centenar de robots humanoides. Los corredores humanos y los "atletas mecánicos" recorrieron carriles diferentes y Juntos recorrieron 21 km. En dos modalidades: navegación autónoma y por control.

robots maratón

Los corredores humanos y los "atletas mecánicos" recorrieron carriles diferentes y Juntos recorrieron 21 km. En 2 modalidades: navegación autónoma y por control remoto sobre el mismo trazado. Gano el robot "Lightning" del equipo Qitian Dasheng, con 2 horas, 40 minutos. Los robots ganadores fueron del principal proveedor chino de dispositivos inteligentes. La batería solo se cambió una vez, en el km 10º y corrió toda la distancia hasta la meta. Este año, el número de equipos participantes creció de 20 el año pasado a más de 100, incluidos los equipos extranjeros de Alemania, Francia, Portugal, Brasil y otros países.

robots maratón1

La principal característica de la carrera fue el aumento del nivel de autonomía. Alrededor del 40 por ciento de los robots completaron el recorrido sin control remoto.

El récord humano: el actual récord mundial masculino le pertenece al ugandés Jacob Kiplimo con 57 minutos y 20 segundos. ¡El robot fue casi 7 minutos más rápido!

La tecnología: el robot mide 1,69 metros, tiene "piernas" de 95 cm para imitar la zancada humana y un sistema de refrigeración líquida para no sobrecalentarse mientras corre.

La carrera: fue una competencia conjunta con 12.000 corredores humanos y 300 robots, aunque corrían en carriles separados por seguridad.

Tuvieron parada en boxes

Parada en boxes de robots humanoides durante la maratón de robots para:

  • Suministro de combustible
  • Refrigeración
  • Pequeñas reparaciones

robots maratón boxes

La segunda media maratón de robots humanoides fue este domingo en el distrito E-Town de Beijing con más de 300 máquinas de más de 70 equipos recorriendo 21 kilómetros por calles urbanas y parques. El evento duplica la participación del año pasado y prueba avances en navegación autónoma y estabilidad en terreno irregular. El video del arranque muestra robots bipedales corriendo con paso mecánico por cruces y avenidas bajo vigilancia de cámaras. Algunos ya cruzaron la meta en menos de 50 minutos en categorías mixtas. China usa esta competencia para impulsar su industria robótica como pilar económico.

robot Beijing carrera Maratón atletas China

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