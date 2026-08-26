Colón ajusta detalles para Córdoba: Delfino espera por Sarmiento para definir el equipo

Colón trabaja pensando en el partido del domingo a las 17 ante Racing de Córdoba. Delfino espera por Darío Sarmiento para ultimar el equipo.

Colón continúa con su preparación para visitar a Racing de Córdoba este domingo desde las 17, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El plantel realizó un entrenamiento matutino y el entrenador Iván Delfino mantiene algunas dudas para definir el equipo. El árbitro del encuentro será Pablo Giménez y el Sabalero viajará el sábado por la mañana rumbo a Córdoba.

Delfino espera por Sarmiento y define una variante

Una de las principales incógnitas pasa por Darío Sarmiento. El mediocampista continúa trabajando en su recuperación y en Colón esperan su evolución durante los próximos entrenamientos para determinar si estará en condiciones de formar parte de la convocatoria para el compromiso del domingo.

El cuerpo técnico seguirá de cerca al futbolista y aguardará hasta último momento para tomar una decisión. Su presencia dependerá de cómo responda durante las próximas prácticas.

A su vez, Delfino continúa trabajando en el reemplazante de Leandro Allende, quien no podrá estar disponible para este partido. El entrenador analiza las distintas alternativas que tiene dentro del plantel y deberá definir quién ocupará su lugar en el once titular.

El Sabalero viajará el sábado a Córdoba

Colón tendrá todavía algunos entrenamientos por delante antes de emprender el viaje. La intención del cuerpo técnico es terminar de ajustar los últimos detalles durante las próximas jornadas y llegar con el equipo definido al compromiso.

El plantel sabalero viajará el sábado por la mañana rumbo a Córdoba, donde quedará concentrado a la espera del partido ante Racing.

El encuentro se disputará el domingo desde las 17 y tendrá a Pablo Giménez como árbitro. Colón buscará conseguir un resultado positivo como visitante y continuar sumando en la recta final del campeonato.