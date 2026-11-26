El extécnico de Boca se reunió este jueves a la mañana con Abel Poza, el presidente, y se decidió que no continuara en la institución. Ya suena en el Matador

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán este jueves, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia, luego de que el Globo quedara eliminado en los octavos de final del Clausura al perder por 2-1 contra Instituto en Córdoba.

"Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos", se lee en el posteo que realizó el Globo esta mañana para despedir al DT de 48 años.

De esta manera, Martínez cerró su segunda etapa en el club, que no tuvo el mismo éxito que la primera, cuando arribó en julio de 2023 y logró salvarlo del descenso, pero a principios de 2024 se marchó a Boca.

El entrenador había retornado al Globo en enero y entre las dos etapas dirigió al club en 60 oportunidades, con un registro de 25 victorias, 13 empates y 22 caídas. Ahora se fue en medio de una relación tensa con varios hinchas.

Con esta partida, Martínez quedó como principal candidato para llegar a Tigre, que terminó el torneo con Juan Carlos Blengio como técnico interino, luego de la salida de Diego Dabove en octubre.

Cabe resaltar que el entrenador que tuvo un paso por Boca también tiene una historia con Tigre, donde dirigió 111 encuentros entre 2021 y mediados de 2023, logró el ascenso a la Liga Profesional y dejó un grato recuerdo.