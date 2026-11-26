Los dos cursos de agua registraron nuevos descensos este jueves. Mientras el Paraná llegó a 5,71 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado marcó 2,81 metros en Recreo, 315 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Alto Verde y Colastiné Sur.

La crecida del río Paraná en Santa Fe mantiene en marcha los operativos de monitoreo, prevención y asistencia a las familias afectadas. Durante este miércoles, seis personas se sumaron al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde y el número total de personas alojadas en los dos centros municipales ascendió a 315 .

Según el último registro de Prefectura Naval Argentina , el río Paraná descendió a 5,71 metros en el Puerto de Santa Fe , a las 9 de la mañana de este jueves, un centímetro menos que en la medición anterior. En tanto, el río Salado registró una altura de 2,81 metros en Recreo , tres centímetros menos que el miércoles, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia correspondientes a este jueves 26 de noviembre.

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Crecida del Paraná: cuántas personas permanecen en los centros de asistencia

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 285 personas, distribuidas en 84 familias. De ese total, 172 son mayores y 113 menores.

Por su parte, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, pertenecientes a 11 familias: 19 mayores y 11 menores.

De esta manera, ambos dispositivos municipales albergan a 315 personas, entre ellas 191 mayores y 124 menores, mientras continúan las tareas de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida.

Asistencia y acompañamiento a las familias afectadas

Los dispositivos de atención integral siguen funcionando en los centros de Alto Verde y Colastiné Sur, con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

En Alto Verde, la Municipalidad mantiene las actividades de apoyo escolar para niños y niñas alojados en el predio. Además, avanza con la instalación de juegos infantiles, entre ellos hamacas, para ampliar los espacios de recreación y esparcimiento.

También se realizaron tareas de recolección de residuos e higiene en ambos centros. A estos trabajos se suma la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, que utilizan una embarcación del área de Ambiente para monitorear la situación hídrica y brindar apoyo logístico en la asistencia.

Construyen nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad

En paralelo, la Municipalidad avanza con la ampliación de la capacidad de alojamiento en los centros de asistencia, con adecuaciones que contemplan las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde se encuentra en marcha la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de TECHO.

Además, en el predio previsto para el Centro de Asistencia Integral Nº 3 está planificada una primera etapa de 40 módulos habitacionales, mientras continúan los trabajos de preparación del terreno y la infraestructura logística.

Refuerzan el sistema de protección hídrica en Santa Fe

Los trabajos preventivos sobre el sistema de protección hídrica incluyen ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

Asimismo, se prepara la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo, dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera, prevista para esta semana.

En Alto Verde continúan las tareas de bolseo en el Paraje La Boca. En Colastiné Sur se realizan trabajos de refuerzo del sistema de defensas, especialmente en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.

También se desarrollan tareas de limpieza y repaso de cunetas en los canales que conducen a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda, además de intervenciones en calles cercanas a la arteria principal para favorecer el escurrimiento del agua.

Por otra parte, durante este miércoles se realizaron trabajos de desobstrucción de canales sobre Aristóbulo del Valle, a la altura de calle Espora, y tareas de limpieza en el tramo comprendido entre Facundo Quiroga y Callejón Roca.

Recomendaciones ante la crecida del río Paraná

La Municipalidad de Santa Fe pidió a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

Además, recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, ya que pueden generar obstrucciones y dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.