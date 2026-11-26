El presidente de la Corte santafesina explicó las dificultades para implementar los dispositivos duales y pidió que las diferencias entre poderes se discutan en ámbitos institucionales y no a través de los medios.

El recientemente designado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta , respondió a las críticas del Gobierno provincial por la baja utilización de las tobilleras electrónicas y dispositivos duales en casos de violencia de género. El magistrado atribuyó parte de esa situación a una serie de limitaciones técnicas que dificultan su implementación y aseguró que la Justicia también tiene “llamados de atención” para hacerle al Ejecutivo.

En una entrevista con el programa Radiópolis, de Radio 2 , Erbetta se refirió al contrapunto que se generó entre el Poder Judicial y el Gobierno de Santa Fe en la antesala de la movilización por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres .

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El miércoles, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial habían cuestionado a los funcionarios judiciales por no disponer con mayor frecuencia el uso de estos dispositivos como herramientas de protección para las mujeres víctimas de agresiones machistas.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de esa cartera, Georgina Orciani, había reclamado a la Justicia que dejara de “tornar ilusorios los derechos de las mujeres” y utilizara las herramientas disponibles para prevenir nuevos episodios de violencia.

Frente a esos cuestionamientos, Erbetta sostuvo que el Poder Judicial también tiene observaciones para plantearle al Gobierno, aunque consideró que las diferencias deben resolverse por los canales institucionales.

“Tenemos muchas cosas para llamar la atención al Gobierno provincial, pero preferimos preservar la institucionalidad y las discusiones darlas en una mesa de debate, no a través de los medios de comunicación”, afirmó.

Tobilleras duales: por qué Erbetta habla de inviabilidad técnica

Al explicar los motivos por los que los dispositivos duales de monitoreo no se utilizan en todos los casos, el titular de la Corte santafesina señaló que existen dificultades operativas vinculadas con las condiciones que requiere la tecnología para funcionar correctamente.

“Esas pulseras tienen inviabilidad técnica en muchos casos porque implican que las personas cuenten con electricidad, servicio telefónico y que estén en un radio que supere los 500 metros de distancia”, explicó.

En ese sentido, advirtió que cuando la víctima y el agresor viven o circulan habitualmente dentro de un radio de entre 500 y 600 metros, el sistema puede presentar dificultades para garantizar un monitoreo adecuado.

De esta manera, Erbetta buscó poner en discusión los condicionamientos tecnológicos que, según explicó, deben contemplarse al momento de evaluar la implementación de las tobilleras electrónicas como medida de protección en situaciones de violencia de género.

Erbetta advirtió sobre la independencia judicial en un año electoral

Durante la entrevista, el magistrado también se refirió al desafío de conducir la Corte Suprema de Santa Fe durante 2027, un año atravesado por campañas y elecciones, y analizó el vínculo entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado.

Erbetta descartó que el calendario electoral represente una presión adicional para el funcionamiento del máximo tribunal, aunque manifestó su preocupación por una tendencia política que, a su entender, pone en tensión la división de poderes.

“Creo que hay un clima en la Argentina que está muy instalado en la política, tal vez con buena fe y con convicciones, de que los poderes judiciales deben acompañar las políticas de los poderes ejecutivos y legislativos”, sostuvo.

Para el presidente de la Corte, esa concepción no resulta compatible con el esquema republicano y democrático establecido por la Constitución.

En esa línea, defendió la autonomía de los magistrados y remarcó que la independencia judicial no constituye un beneficio personal de quienes ejercen la función.

“La independencia de un juez no es un atributo ni un privilegio del juez, es una condición de la jurisdicción en garantía precisamente de la gente”, afirmó.

Erbetta, que integra la Corte desde 2007 y ya tuvo experiencia al frente del tribunal en otros períodos electorales, recordó además que en Santa Fe el presidente de la Corte no deja de ejercer su función jurisdiccional. Por ese motivo, deberá combinar las responsabilidades administrativas de la conducción con la resolución habitual de expedientes.

La reforma laboral, otro de los desafíos de la Corte santafesina

Otro de los temas centrales que abordó fue la situación del fuero laboral, especialmente en Rosario, donde advirtió sobre un déficit estructural de magistrados frente a la cantidad de habitantes.

Erbetta señaló que la Corte ya cuenta con un diagnóstico elaborado junto a especialistas y una propuesta de reforma que busca agilizar los procesos judiciales, reducir la judicialización de determinados conflictos y mejorar los tiempos de respuesta tanto para trabajadores como para empleadores.

Sin embargo, aclaró que la iniciativa necesitará del acompañamiento de los otros poderes del Estado y de mayores recursos presupuestarios para poder concretarse.

Para dimensionar el problema, comparó la cantidad de jueces laborales disponibles en Rosario con la situación de Córdoba.

“En el caso puntual de Rosario tenemos un juez laboral cada 130 o 135 mil habitantes, cuando en Córdoba hay un juez laboral cada 37 mil habitantes”, detalló.

Erbetta reclamó mayor control judicial sobre los fiscales del MPA

Por último, el presidente de la Corte Suprema santafesina se refirió al funcionamiento del sistema penal acusatorio y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El magistrado consideró que el cambio de modelo procesal penal también modificó la distribución del poder dentro del sistema judicial y que, en ese escenario, los fiscales deben estar sujetos a controles efectivos por parte de los jueces.

“El poder es legítimo cuando se controla. Antes había que controlar al juez de instrucción, que tenía un poder omnímodo; hoy el poder lo tienen los fiscales”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los magistrados no deben limitarse a convalidar las decisiones de los integrantes del organismo encargado de investigar y acusar.

“Los jueces no deben ser una escribanía de los fiscales, deben ejercer la jurisdicción y un control de todos los actores del sistema”, enfatizó.