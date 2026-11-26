Los procedimientos se realizaron durante la mañana de este miércoles en distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe. Los tres sospechosos están identificados, pero no fueron encontrados. La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró elementos pertenecientes a la fuerza policial, municiones, armas de aire comprimido y dos celulares.

Se realizaron cuatro allanamientos en Santa Fe para hallar a tres hombres prófugos por balear una vivienda.

En la mañana de este miércoles, a partir de las 7, pesquisas de la Sección Delitos Calificados del Distrito Santa Fe de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I , realizaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. Buscaban a tres hombres investigados como presuntos autores de un ataque a balazos contra una vivienda , ocurrido el sábado 21 de noviembre en calle Vieytes al 4500, cerca de la esquina con Aguado.

Ninguno de los tres hombres identificados y buscados fue encontrado en los domicilios allanados. Sin embargo, en dos de las viviendas los investigadores secuestraron prendas y elementos pertenecientes a la Policía , municiones, armas de aire comprimido y dos teléfonos celulares.

Mientras tanto, la investigación policial y judicial continúa, al igual que la búsqueda de los tres sospechosos.

Se incautaron prendas policiales, municiones y armas de aire comprimido en dos domicilios. gentileza

El ataque a balazos contra una vivienda de Santa Fe

El sábado 21 de noviembre, un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre disparos de arma de fuego en la zona de Aguado y Vieytes. Los operadores enviaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe (CREC).

Al llegar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 49 años que vive en la vivienda atacada. La mujer relató que, momentos antes, habían pasado frente a su domicilio dos vehículos: un Peugeot 308 negro y un Fiat Uno rojo, con partes de la carrocería cubiertas con masilla.

Según su testimonio, el primer automóvil era conducido por un hombre al que identificó como F. Q., mientras que el segundo era manejado por otro hombre, identificado como E. M. Desde ambos vehículos dispararon contra el frente de la vivienda y luego escaparon hacia el oeste. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Los oficiales también entrevistaron al hijo de la mujer, de 32 años, quien vive en la misma casa. El hombre confirmó el relato de su madre y agregó que los disparos estaban dirigidos contra él, ya que los ocupantes de los vehículos lo venían siguiendo desde varias cuadras antes del ataque.

Los peritajes criminalísticos

En el lugar trabajaron especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes criminalísticos y levantaron dos vainas servidas, las cápsulas metálicas que expulsa un arma de fuego después de cada disparo.

Por disposición de la fiscal interviniente, la investigación quedó a cargo de la PDI.

Con el legajo de investigación, los pesquisas solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona y volvieron a entrevistar a las víctimas. A partir de distintas tareas de campo, lograron establecer los domicilios de los tres hombres señalados, identificados por sus iniciales como F. Q., E. M. y G. G. También verificaron sus identidades en las bases de datos policiales.

Con esa información, la fiscal solicitó las órdenes de allanamiento.

En pasaje Varela al 5900, los investigadores trabajaron junto con efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Unidad Regional I, departamento La Capital, y en presencia de un testigo. En el inmueble encontraron a un hombre de 47 años, quien no se opuso al procedimiento. Sin embargo, G. G., uno de los sospechosos buscados, no estaba en la vivienda.

Durante la requisa secuestraron un chaleco antibalas negro, una camisa de mangas cortas y un bastón negro, todos pertenecientes a la Policía, además de un arma de aire comprimido sin culata y con el cañón modificado.

En otro procedimiento, realizado en 12 de Infantería y Primer Pasaje, los pesquisas trabajaron con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I. Allí encontraron a una mujer de 28 años, quien tampoco se opuso a la requisa. F. Q., otro de los hombres buscados, no estaba en el domicilio.

En esa vivienda secuestraron 28 municiones calibre .44, una funda interna para arma marca Swat, un cargador vacío de pistola calibre 9 milímetros, dos teléfonos celulares —uno Motorola y otro Samsung— y un arma de aire comprimido.

El tercer allanamiento se realizó en calle Ayacucho al 6000, con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional I. En el lugar encontraron a una mujer de 34 años, pero E. M. no estaba en la vivienda. Tampoco hallaron elementos de interés para la investigación.

Finalmente, en Ayacucho y Pavón, también con intervención del GOT, los efectivos encontraron a un hombre de 55 años. F. Q. no estaba en el domicilio y no se secuestraron elementos vinculados con la causa.

La causa fue caratulada como abuso de arma

Los resultados de los procedimientos fueron informados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I, que comunicó las novedades a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Florencia Saravia.

La funcionaria judicial dispuso que no se adoptaran medidas contra las personas que se encontraban en los cuatro domicilios allanados. Además, estableció que los elementos secuestrados permanecieran bajo cadena de custodia permanente.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abuso de arma, mientras continúa la investigación para localizar a los tres hombres identificados como presuntos autores del ataque.