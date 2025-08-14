Uno Santa Fe | Ovación | divisiones inferiores

Divisiones inferiores: se viene un viernes feriado con mucha acción

La Asociación Santafesina programó para este viernes varias tiras para poner al día el Torneo Oficial de Divisiones inferiores

14 de agosto 2025 · 13:51hs
Se viene un fin de semana con feriado este viernes y entonces la Asociación Santafesina de Básquet aprovechó para que varios elencos se pongan al día con programación atrasada en Divisiones inferiores.

Asimismo, al estar involucrados los entrenadores en distintas reválidas, a excepción de los juegos de este viernes, no habrá acción el sábado y solamente quedó una jornada del Promocional para el domingo.

DIVISIONES INFERIORES - VIERNES 15 DE AGOSTO - FECHA 14

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de República del Oeste vs. Rivadavia

En el Pay Zumé

-Desde las 9.30: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Kimberley

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 12: U9, U11, U13 y U15 de Banco B vs. Alma Juniors

En el Gigante de calle Las Heras

-Desde las 9.30: U9, U11, U13 y U15 de Santa Rosa vs. CUST A

En el Ricardo Húngaro Crespi

-A las 15: U17 de Gimnasia vs. Sanjustino

DIVISIONES INFERIORES - VIERNES 15 DE AGOSTO - FECHA 16

En el Tribu Mocoretá

-Desde las 11: U17, U13, U11 y U9 de Regatas (SF) vs. Centenario

CATEGORÍA U19 - FECHA 19 - Viernes 15 de agosto

13.00 Regatas (SF) vs. Centenario

CATEGORÍA U19 - FECHA 17 - Viernes 15 de agosto

18.00 República del Oeste vs. Rivadavia

