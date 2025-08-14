Divisiones inferiores: se viene un viernes feriado con mucha acción

La Asociación Santafesina programó para este viernes varias tiras para poner al día el Torneo Oficial de Divisiones inferiores

Se viene un fin de semana con feriado este viernes y entonces la Asociación Santafesina de Básquet aprovechó para que varios elencos se pongan al día con programación atrasada en Divisiones inferiores.

Asimismo, al estar involucrados los entrenadores en distintas reválidas, a excepción de los juegos de este viernes, no habrá acción el sábado y solamente quedó una jornada del Promocional para el domingo.

DIVISIONES INFERIORES - VIERNES 15 DE AGOSTO - FECHA 14

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de República del Oeste vs. Rivadavia

En el Pay Zumé

-Desde las 9.30: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Kimberley

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 12: U9, U11, U13 y U15 de Banco B vs. Alma Juniors

En el Gigante de calle Las Heras

-Desde las 9.30: U9, U11, U13 y U15 de Santa Rosa vs. CUST A

En el Ricardo Húngaro Crespi

-A las 15: U17 de Gimnasia vs. Sanjustino

DIVISIONES INFERIORES - VIERNES 15 DE AGOSTO - FECHA 16

En el Tribu Mocoretá

-Desde las 11: U17, U13, U11 y U9 de Regatas (SF) vs. Centenario

CATEGORÍA U19 - FECHA 19 - Viernes 15 de agosto

13.00 Regatas (SF) vs. Centenario

CATEGORÍA U19 - FECHA 17 - Viernes 15 de agosto

18.00 República del Oeste vs. Rivadavia