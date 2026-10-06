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Djokovic volvió a Beijing y conquistó otro título a los 39 años

El serbio regresó al ATP 500 de la capital china después de 11 años y repitió la consagración de 2015. Venció a Alex de Miñaur en una final que terminó por abandono y alcanzó los 102 títulos de su carrera.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 13:28hs
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Djokovic volvió a Beijing y conquistó otro título a los 39 años

Novak Djokovic volvió a escribir una página más en la historia del tenis. Once años después de su última participación en Beijing, el serbio regresó al torneo que había ganado en 2015 y volvió a quedarse con el trofeo, esta vez tras el abandono del australiano Alex de Miñaur.

El partido decisivo comenzó con un primer set muy equilibrado, que Djokovic consiguió quedarse en el tie-break por 7-6 (7-3). En el comienzo del segundo parcial, el exnúmero uno del mundo solicitó atención médica por una molestia muscular.

Sin embargo, cuando parecía que la lesión podía complicar al serbio, quien terminó sin poder continuar fue De Miñaur. El australiano debió abandonar el encuentro y le permitió a Djokovic festejar una nueva conquista.

Otro récord para la impresionante carrera del serbio Novak Djokovic

A los 39 años, Djokovic volvió a levantar un trofeo y alcanzó los 102 títulos profesionales, una cifra que vuelve a dimensionar la vigencia del campeón serbio.

Además, se quedó por séptima vez con el ATP 500 de Beijing y extendió a 34 partidos su invicto en el certamen. La consagración también tendrá consecuencias en el ranking: Djokovic, actualmente 11º, regresará al top ten.

El camino hacia el título estuvo cargado de nombres importantes. En su debut superó al portugués Nuno Borges y posteriormente dejó en el camino al chino Yunchaokete Bu, quien había eliminado al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

En cuartos de final llegó uno de sus triunfos más destacados: derrotó al alemán Alexander Zverev, número dos del mundo y máximo favorito del torneo, por 4-6, 6-4 y 6-4.

Una semifinal insólita y otro festejo en Beijing

La semifinal ante Daniil Medvedev, quinto del ranking mundial, tuvo un desenlace inesperado. Djokovic se imponía 7-5 y 5-3 cuando el ruso fue descalificado después de lanzar una pelota hacia un espectador ubicado en las tribunas.

De esa manera, el serbio accedió a la final sin completar el partido y posteriormente pudo cerrar una semana particular con una nueva celebración.

Djokovic volvió a Beijing después de 11 años y se marchó nuevamente como campeón. A los 39, sumó otro trofeo a una colección que ya alcanza los 102 títulos y recuperó un lugar entre los diez mejores del mundo.

Djokovic Beijing De Miñaur
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