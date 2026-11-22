El piloto argentino terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 tras una gran remontada en Las Vegas.

El argentino Franco Colapinto ejecutó un doble adelantamiento simultáneo a los dos monoplazas de McLaren en la vuelta 12 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, una maniobra que causó furor en las redes sociales.

La acción del piloto argentino de Alpine ocurrió al inicio de la recta principal del circuito callejero estadounidense y culminó en el punto de frenaje de la curva 17, lo que le permitió superar de una sola vez a Lando Norris y Oscar Piastri .

Antes del adelantamiento, Colapinto largó noveno, superó a su compañero Pierre Gasly y luego cedió terreno hasta ubicarse en el undécimo puesto, detrás del tren de autos de Ferrari y McLaren.

En ese contexto de constantes cambios de posición impulsados por los despliegues de energía del reglamento de 2026, Norris y Piastri disputaban entre sí, rueda a rueda, a la salida de una curva.

El argentino detectó el espacio libre, acorraló a ambos coches británicos y completó el sobrepaso para avanzar provisionalmente hasta la novena plaza.

Las imágenes de la cámara a bordo del monoplaza de Lando Norris registraron la maniobra desde la perspectiva de uno de los pilotos superados, un ángulo distinto al de la transmisión televisiva oficial que evidenció la precisión de la trayectoria elegida por el corredor de Alpine.

A partir de ese avance, Colapinto se mantuvo en la pelea directa dentro de la zona de puntuación durante el resto de la prueba de 50 vueltas y cruzó la meta en el sexto lugar.

Con este resultado, sumó ocho unidades para su escudería e igualó su mejor marca histórica en la categoría, mientras que Norris y Piastri lograron recuperarse para escoltar al ganador, Max Verstappen, en el podio final.

El sobrepaso de Colapinto a Norris y Piastri