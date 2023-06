Dogos derrotó a Pampas y es finalista del Súper Rugby Américas

El buen primer tiempo de ambos equipos se deshizo en un complemento que si bien tuvo intensidad y mucha entrega física, no tuvo buen juego de parte de las franquicias argentinas que buscaban la final. Recién se destrabó a 10 minutos del cierre con una genialidad del medio scrum cordobés Agustín Moyano para el tercer try de su equipo y una diferencia que le permitió jugar con cierta tranquilidad los últimos minutos a sabiendas que Pampas necesitaba más que un try convertido para dar vuelta el partido.

Un entretenido primer tiempo

Mientras los forwards buscaban avanzar y lo hacían lateralmente, Joaquín de la Vega Mendía abrió el tanteador con un drop recto a los postes. Seis minutos después, el apertura de Pampas duplicó su cuenta con un penal y, envalentonado con su pie, aportó su segundo drop desde 40 metros, sumando los primeros nueve puntos de su equipo en quince minutos.

rugby pampas dogos en tala semifinales 2.jpg Pampas XV no pudo con la efectividad y consistencia de Dogos y perdió en Tala por 27 a 16. Prensa UAR

Dogos XV, que no había encontrado el camino para abrir el marcador y golpeó con dos tries en rápida sucesión justo antes del minuto 20. Primero, la entrada en ángulo de Leonardo Gea Salim, uno de los mejores centros del torneo, tras el pase de Julián Hernández fue el primer try.

De la siguiente salida, volvieron a atacar y el que llegó al try, después de un ataque que pasó por varias manos, fue el octavo Juan Bautista Mermes. Desde los dos laterales, el apertura Julián Hernández aportó las difíciles conversiones. Boris Wenger creyó haber llegado al try que apoyó tras un salto acrobático, pero al haber salido en una posición fuera de juego, no fue sancionado.

El TMO volvió a participar en la siguiente situación de try, confirmado que Mateo Albanese, el medio scrum de Pampas, había apoyado entre las piernas de la defensa. De la Vega puso nuevamente a su equipo al frente por dos puntos. Esa diferencia se deshizo con un penal de Hernández a dos minutos de irse al descanso para ponerse un punto arriba, 17-16, después de un intenso primer tiempo.

rugby pampas dogos en tala semifinales 3.jpg Dogos y Pampas brindaron una adorosa lucha, pero fueron los cordobeses los que clasificaron a la final. Prensa UAR

El complemento en Villa Warcalde

La primera media hora del segundo tiempo se deshizo en errores – forzados y no forzados – hasta que Agustín Moyano, luego elegido MVP, en el minuto 68 atacó desde la base de una formación móvil, le pisó a dos defensores y pasó a Gea Salim que apoyó su segundo try.

La conversión de Hernández, que terminó el partido jugando de fullback aportó cierta tranquilidad a Dogos XV ya que la diferencia de ocho puntos – 24-16 – obligaba a Pampas XV a salir al ataque para buscar imponerse.

Pampas llegó al ingoal, pero no pudo apoyar por la intervención de Efraín Elías, lo que estiró la agonía del visitante, que un par de minutos vio como un penal de 45 metros de Juan Baronio cruzaba los postes.Fue un justo ganador Dogos XV.

Síntesis:

Dogos 27- Pampas 16

Dogos: Santiago Pulella, Boris Wenger y Octavio Filippa; Gregorio Hernández y Lautaro Simes; Ignacio Gandini (capitán), Elías Efraín y Juan Bautista Mernes; Agustín Moyano y Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura, Lautaro Cipriani y Mateo Soler. Entrenador: Nicolás Galatro.

Luego ingresaron: Román Pretz, Tomás Bartolini, Octavio Barbatti, Federico Albrisi, Valentín Cabral, Juan Cruz Strada, Juan Bautista Baronio, Faustino Sánchez Valarolo.

Pampas:Javier Corvalán, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Manuel Bernstein y Eliseo Fourcade; Nicolás D´Amorim, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (capitán); Mateo Albanese y Joaquín De la Vega; Juan Ignacio Landó, Felipe De la Vega, Juan Pablo Castro, Benjamín Elizalde y Eliseo Morales. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Luego ingresaron: Valentino Minoyetti, Matías Medrano, Renzo Zanella, Rodrigo Fernández Criado, Eliseo Chiavassa, Rafael Iriarte, Joaquín Lamas, Lorenzo Colidio.

Primer tiempo:3 y 14, drops de De la Vega Mendía (P); 11’, penal de De las Vega Mendía (P); 18 y 20’, goles de Hernánedez por tries de Gea Salim y Mernes (D); 31’, gol de De la Vega Mendía por try de Albanese (P), y 37’, penal de Hernández (D).

Parcial: Dogos XV 17 – Pampas 16.

Segundo tiempo: 28', gol de Hernández por try de Gea Salim (D), y 37', penal de Baronio (D).

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Tala RC.