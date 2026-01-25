Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Uno de los jugadores jóvenes de la selección, en un puesto donde no abundan las alternativas, se lesionó y tiene un pie afuera del Mundial.

25 de enero 2026 · 13:37hs
Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

El defensor argentino del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El equipo de la provincia de Castellón cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino, uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempo por lesión.

Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión, el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Lo que se viene para Foyth y las esperanzas de volver en la selección

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

