Durísimas sanciones de AFA para Alfredo Berti y Guido Carrillo

El Tribunal de Disciplina de AFA dispuso un duro castigo para el DT de Independiente Rivadavia Alfredo Berti y para el delantero de Estudiantes Guido Carrillo

13 de noviembre 2025 · 21:17hs
Alfredo Berti recibió cuatro fechas de suspensión por parte de AFA

Alfredo Berti recibió cuatro fechas de suspensión por parte de AFA, luego de insultar al árbitro Nicolás Ramírez.

El Tribunal de Disciplina de la AFA se despachó este jueves duro y parejo contra dos expulsados de la semana, el delantero de Estudiantes Guido Carrillo y el entrenador de Independiente Rivadavia Alfredo Berti. Ambos recibieron cuatro fechas de suspensión, de las penas más altas de los últimos tiempos para infractores de la Primera División.

Duras sanciones para Berti y Carrillo

No obstante, entre los dos el caso más sorprendente es del atacante pincha, pieza clave para Eduardo Domínguez y aportante en este semestre de tres goles y una asistencia. Si bien le aplicó un codazo sin pelota a Joaquín Laso mientras forcejeaban en la derrota frente a Tigre -requirió la revisión del VAR de parte de Daniel Zamora-, nadie esperaba un castigo tan abultado.

Así, solo volverá a jugar en 2025 en caso de que su equipo arribe a la final del Torneo Clausura, siempre y cuando la dirigencia no logre alguna de las reducciones de penas tan en boga este año. Por lo pronto, el León ocupa el octavo lugar del Grupo A y el domingo en UNO se juega una final con el séptimo, Argentinos Juniors, con un lote de equipos pugnando por desbancarlos detrás.

Más esperado por la magnitud de lo ocurrido era que la ley recayera con todo su peso sobre Berti, luego de su escandalosa pelea con Nicolás Ramírez y el cuarto árbitro Fabrizio Llobet tras ser expulsado en la caliente final de Copa Argentina ante Argentinos que luego tendría para él final feliz por penales. Incluso, tal vez haya pesado su actitud de arrepentimiento consumado el encuentro, porque a juzgar por lo visto la sanción podría haber sido aún mayor.

Todo comenzó cuando Hernán López Muñoz se tropezó con la pierna del DT y ambos se torearon, generando una pequeña batalla campal de corta duración. Sin embargo, algo dijo el DT que motivó la roja del juez que, cuando le pidió apurar su salida "en silencio", detonó la mecha de la escena.

- ¿Silencio? Sos un botón, te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil puta, te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre.

Cada vez más caliente, el entrenador cruzó una mirada al paso con Llobet, lo que bastó para que se le fuera al humo:

- Hijos de puta, ladrones de mierda. ¡Ladrones! - le gritó tan de cerca que le rozó la nariz.

Ramírez, que al observar la escena se acercó raudo, intentó recuperar algo de autoridad:

- ¡Se terminó! - vociferó mientras le ponía el cuerpo para separarlo de su compañero.

- ¡La concha de tu madre, hijo de mil puta! - cerró el enardecido estratega.

De todas formas, y en vistas de que la Lepra mendocina no tiene chances de playoffs, continuará cumpliendo su sanción en el inicio de 2026.

