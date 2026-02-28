Eduardo Coudet asumirá como nuevo técnico de River El entrenador Eduardo Coudet llegó a un acuerdo con la dirigencia de River y firmará contrato hasta diciembre del 2027 28 de febrero 2026 · 17:33hs

Eduardo Coudet será el nuevo DT de River.

River ha llegado a un acuerdo con el entrenador Eduardo Coudet, quien asumirá el cargo en reemplazo de Marcelo Gallardo, que dejó su puesto esta semana.

Eduardo Coudet es el nuevo DT de River Chacho" Coudet, quien actualmente se encuentra en Alavés, rescindirá su contrato con la institución española y se espera que llegue a Argentina el próximo miércoles para firmar su nuevo vínculo con River, que se extenderá hasta diciembre de 2027.

El paro dispuesto por AFA y apoyado por los clubes le da un margen de trabajo para conocer mejor al plantel y empezar a transmitir sus conceptos. La 8ª fecha frente a Atlético Tucumán se posterga y el debut podría ser ante Huracán, como visitante, el jueves 12 de marzo, o, a más tardar, frente a Sarmiento, en el Monumental el domingo 15 de marzo.