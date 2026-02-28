Israel y Estados Unidos aseguran que el líder supremo de Irán murió tras los ataques

Uno Santa Fe | El Mundo | Estados Unidos

“Creemos que es una noticia correcta”, le dijo Trump a un medio norteamericano; se reportaron explosiones en varios países de la región; la Cruz Roja informa 200 muertos; afirman que la operación se planeó hace varios meses.

28 de febrero 2026 · 18:27hs
En un escenario de máxima tensión en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque aéreo contra Irán durante la madrugada del sábado. La operación, que según fuentes israelíes habría sido planificada durante meses, provocó explosiones en Teherán y en otras ciudades estratégicas del país persa.

La ofensiva fue reconocida públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien habló de “importantes operaciones de combate” y aseguró que el objetivo es neutralizar la capacidad misilística iraní. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que la acción buscó “eliminar la amenaza existencial” que representa el régimen iraní.

Versiones cruzadas sobre la muerte de Khamenei

En medio del hermetismo, Israel informó a la agencia AP que el líder supremo iraní, Alí Khamenei, habría muerto como consecuencia de los bombardeos. “Creemos que es una noticia correcta”, afirmó Trump en declaraciones a la cadena NBC.

Incluso, medios israelíes señalaron que el cuerpo del ayatolá fue hallado entre los escombros de su complejo residencial en Teherán y que tanto Trump como Netanyahu habrían visto una imagen que confirmaría su fallecimiento.

Sin embargo, desde Irán surgieron desmentidas. El canciller Abás Araqchi declaró a NBC que el líder supremo “está vivo” y aseguró que todos los altos mandos continúan con vida. En un primer momento, funcionarios iraníes habían indicado que Khamenei había sido trasladado a un “lugar seguro”.

Más de 200 muertos y ataques en 24 provincias

El Comité Internacional de la Cruz Roja en Irán informó que los bombardeos dejaron 201 muertos y 747 heridos, con impacto en 24 de las 31 provincias del país. Las explosiones no solo se registraron en Teherán, sino también en ciudades como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.

Durante la jornada, periodistas locales reportaron nuevas detonaciones, aunque sin confirmación oficial de nuevos blancos alcanzados.

Los objetivos de la ofensiva

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump sostuvo que la operación busca “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y acusó a Teherán de continuar con el desarrollo de su programa nuclear y de proyectar misiles con capacidad para alcanzar territorio estadounidense.

El mandatario también instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”.

Netanyahu, en tanto, afirmó que la acción conjunta entre Washington y Tel Aviv apunta a crear “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

La operación abre un nuevo capítulo en la escalada regional y deja al mundo en vilo ante la posibilidad de una expansión del conflicto en Medio Oriente, en un contexto marcado por versiones cruzadas, incertidumbre y un alto costo humanitario.

