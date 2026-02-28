Mac Allister marcó un gol en el triunfo de Liverpool ante West Ham

El volante de la Selección, Alexis Mac Allister que la semana pasada había hecho un gol agónico, también convirtió para el 5-2 de Liverpool ante West Ham

Alexis Mac Allister volvió a hacerse presente en la red y se anotó en la goleada de Liverpool como local ante West Ham por 5-2 , en un partido correspondiente a la 28ª fecha de la Premier League. El otro tanto argentino fue de Valentín Castellanos, quien descontó para la visita.

El mediocampista, que la semana pasada había convertido para la agónica victoria sobre Nottingham Forest, fue titular e infló la red con una gran definición de volea a los 43 minutos del primer tiempo Las otras conquistas fueron de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Cody Gakpo y Axel Disasi (en contra).

En la visita, Taty Castellanos también estuvo desde el arranque y marcó a los 30 del complemento con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda: es el tercero que grita desde su llegada. El primer descuento de su equipo había sido obra de Tomas Soucek.

La victoria dejó a Liverpool con 48 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones, en zona de clasificación a la Europa League (al menos hasta que juegue Chelsea. En la otra vereda, West Ham quedó con 25 unidades en el 18º puesto y si hoy terminara la temporada perdería la categoría.