El Torneo Apertura de la A homenajeará a la Polaca Burtovoy

Tal como estaba previsto se realizó el sorteo de los partidos en los torneos de Primera División y Ascenso de Liga Santafesina de Fútbol. La casa madre del fútbol local dispuso que los torneos darán comienzo el sábado 14 de marzo, en ambos estamentos. Es importante señalar que el certamen de la A llevará el nombre de José Luis Burtovoy, algo que a todas luces asoma como más que acertado.

En el SUM el hotel del predio Nery Alberto Pumpido, el secretario de Torneos, Gastón Olivera, sorteó el fixture del torneo Apertura de la máxima división ante la Mesa Directiva de la Liga Santafesina y los presidentes y delegados de los clubes. Fue unánime el voto para que el próximo certamen de la A como homenaje lleve el nombre de José Luis Burtovoy, quien nos dejara en enero. La fecha de inicio está prevista para el 14 de marzo.

En la sexta fecha se disputará el clásico de Recreo entre Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste, y en la séptima será el cruce del Portón del Norte entre Colón de San Justo con Sanjustino en el Mercedes Alesso de Bieler. Además, en la décima jugarán Unión con Colón de Santa Fe y el derby colegial entre La Salle Jobson con Ateneo Inmaculada en Cabaña Leiva.

En la 1° fecha se medirán: Ciclón Norte con Juventud Unida, Cosmos con Náutico El Quillá, Las Flores II con Sanjustino, Academia AC con Colón, Sportivo Guadalupe con Unión, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Ciclón Racing, Universidad con Deportivo Santa Rosa y Nobleza de Recreo con Nacional.

En cuanto al Apertura de Primera B, el mismo mantendrá el formato del año pasado, con un torneo regular y un segundo torneo que estará conformado por fase de liguilla y fase de eliminación directa. En la 1° fecha jugarán: Los Canarios con Defensores de Alto Verde, Belgrano con Los Piratitas, Pucará con Arroyo Leyes, San Cristóbal con Banco Provincial, Santa Fe FC con Los Juveniles, Vecinal Gálvez con Deportivo Agua, Atenas con Floresta, Don Salvador con Loyola y El Pozo con Nuevo Horizonte.

-1° fecha: Cosmos con Náutico El Quillá, Las Flores II con Sanjustino, Academia AC con Colón, Sportivo Guadalupe con Unión, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Ciclón Racing, Universidad con Deportivo Santa Rosa y Nobleza de Recreo con Nacional.

-2° fecha: La Perla del Oeste con Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima con Independiente, Juventud Unida con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Nobleza, La Salle Jobson con Cosmos, Academia con Newell´s, Colón con Ciclón Norte, Unión con Las Flores II, El Quillá con Colón de San Justo, Nacional con Universidad y Deportivo Santa Rosa con Sanjustino.

-3° fecha: Universidad con Náutico El Quillá, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Juventud Unida, Colón de San Justo con Colón, La Salle Jobson con Nacional, Newell´s con Nobleza, Ciclón Norte con Ateneo Inmaculada, Sportivo Guadalupe con Academia AC, Independiente con La Perla del Oeste y Cosmos con Unión.

-4° fecha: Gimnasia y Esgrima con Universidad, La Perla del Oeste con Ciclón Norte, Colón con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Independiente, El Quillá con Sanjustino, Ateneo Inmaculada con Ciclón Racing, Nobleza con Academia AC, Nacional con Las Flores II, Juventud Unida con Cosmos y Unión con La Salle Jobson.

-5° fecha: Nobleza con La Perla del Oeste, Academia AC con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Nacional, Independiente con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con Juventud Unida, La Salle Jobson con Newell´s, Cosmos con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con El Quillá, Universidad con Colón, Ciclón Norte con Unión y Sportivo Guadalupe con Las Flores II.

José Luis Burtovoy murió a los 79 años en Santo Tomé y el certamen liguista llevará su nombre.

-6° fecha: Colón con Nobleza, Unión con Colón de San Justo, El Quillá con Nacional, Sanjustino con Cosmos, Juventud Unida con La Salle Jobson, Ateneo Inmaculada con Academia AC, La Perla del Oeste con Newell´s, Universidad con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa con Sportivo Guadalupe, Las Flores II con Independiente y Gimnasia y Esgrima con Ciclón Norte.

-7° fecha: Academia AC con La Perla del Oeste, El Quillá con Juventud Unida, La Salle Jobson con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Norte con Independiente, Nacional con Unión, Colón de San Justo con Sanjustino, Cosmos con Universidad, Newell´s con Colón, Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing con Las Flores II y Nobleza con Gimnasia y Esgrima.

-8° fecha: Unión con El Quillá, Sanjustino con La Salle Jobson, Nacional con Colón de San Justo, Juventud Unida con Deportivo Santa Rosa, Las Flores II con Ciclón Norte, Cosmos con Sportivo Guadalupe, Independiente con Academia AC, Colón con Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing con La Perla del Oeste, Universidad con Nobleza y Gimnasia y Esgrima con Newell´s.

-9° fecha: Deportivo Santa Rosa con Unión, Colón con El Quillá, Juventud Unida con Nacional, Academia AC con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Sanjustino, Gimnasia y Esgrima con Las Flores II, Newell´s con Ciclón Racing, La Perla del Oeste con Universidad, Independiente con La Salle Jobson, Ateneo Inmaculada con Colón de San Justo y Nobleza con Cosmos.

-10° fecha: Unión con Colón, El Quillá con Sportivo Guadalupe, Cosmos con La Perla del Oeste, Universidad con Newell´s, Colón de San Justo con Independiente, Ciclón Norte con Nobleza, La Salle Jobson con Ateneo Inmaculada, Nacional con Deportivo Santa Rosa, Sanjustino con Gimnasia y Esgrima, Las Flores II con juventud Unida y Ciclón Racing con Academia AC.

-11° fecha: Colón con Cosmos, Unión con Sanjustino, La Perla del Oeste con Las Flores II, Academia AC con La Salle Jobson, Nobleza con Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima con Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada con Nacional, Newell´s con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Juventud Unida, Independiente con Universidad y Deportivo Santa Rosa con El Quillá.

-12° fecha: Universidad con Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo con Academia AC, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Newell´s, La Salle Jobson con Colón, Cosmos con Gimnasia y Esgrima, Ciclón Norte con Ciclón Racing, Juventud Unida con Unión, Sanjustino con Nobleza, El Quillá con Independiente y Las Flores II con Ateneo Inmaculada.

-13° fecha: Gimnasia y Esgrima con La Salle Jobson, Academia AC con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Cosmos, La Perla del Oeste con Unión, Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo, Nobleza con El Quillá, Newell´s con Las Flores II, Independiente con Sanjustino, Ciclón Norte con Universidad y Colón con Nacional.

-14° fecha: Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing, La Salle Jobson con Sportivo Guadalupe, El Quillá con La Perla del Oeste, Universidad con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Nobleza, Unión con Newell´s, Colón de San Justo con Ciclón Norte, Cosmos con Academia AC, Sanjustino con Colón y Nacional con Independiente.

-15° fecha: Gimnasia y Esgrima con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con La Salle Jobson, Nobleza con Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada con Unión, La Perla del Oeste con Juventud Unida, Colón con Independiente, Academia AC con Universidad, Newell´s con Sanjustino, Ciclón Norte con Cosmos, El Quillá con Las Flores II y Sportivo Guadalupe con Nacional.

-16° fecha: Colón de San Justo con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa con La Perla del Oeste, Unión con Academia AC, Cosmos con Ateneo Inmaculada, Sanjustino con Ciclón Norte, Juventud Unida con Universidad, La Salle Jobson con El Quillá, Nacional con Newell´s, Sportivo Guadalupe con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Nobleza y Las Flores II con Colón.

-17° fecha: Ateneo Inmaculada con Sanjustino, Ciclón Norte con El Quillá, La Perla del Oeste con La Salle Jobson, Ciclón Racing con Unión, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Academia AC con Las Flores II, Colón con Deportivo Santa Rosa, Nobleza con Sportivo Guadalupe, Independiente con Cosmos y Newell´s con Juventud Unida.

-18° fecha: La Salle Jobson con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Independiente, Cosmos con Newell´s, Juventud Unida con Colón, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Sanjustino con Academia AC, Nacional con Ciclón Racing, El Quillá con Gimnasia y Esgrima, Unión con Nobleza, Las Flores II con Universidad y Deportivo Santa Rosa con Ateneo Inmaculada.

-19° fecha: Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, Nobleza con Juventud Unida, Newell´s con Colón de San Justo, Universidad con La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima con Unión, Academia AC con Nacional, Ateneo Inmaculada con El Quillá, Ciclón Racing con Sanjustino, La Perla del Oeste con Colón, Las Flores II con Cosmos e Independiente con Deportivo Santa Rosa.

-20° fecha: Colón de San Justo con Cosmos, Ateneo Inmaculada con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con La Perla del Oeste, Unión con Universidad, Juventud Unida con Independiente, El Quillá con Academia AC, Nacional con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Deportivo Santa Rosa con Nobleza y La Salle Jobson con Las Flores II.

-21° fecha: Universidad con Sanjustino, Ciclón Racing con Sportivo Guadalupe, Newell´s con El Quillá, Independiente con Unión, Academia AC con Juventud Unida, Ciclón Norte con Deportivo Santa Rosa, Las Flores II con Colón de San Justo, Nobleza con La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima con Colón y Cosmos con Nacional.