Lamine Yamal hizo el primer hat-trick de su carrera en la goleada de Barcelona a Villarreal

Con tres goles de Lamine Yamal, Barcelona goleó 4-1 a Villarreal y de esta manera se afianza como líder con cuatro puntos de ventaja sobre Real Madrid

28 de febrero 2026 · 17:58hs
Lamine Yamal logró su primer hat-trick.

Lamine Yamal logró su primer hat-trick.

Lamine Yamal volvió a ser clave para Barcelona. En la goleada 4-1 ante el Villarreal por la fecha 26 de La Liga española, la estrella de 18 años anotó el primer hat-trick de su carrera y reveló detalles sobre el duro momento mental que atravesó en la presente temporada.

Lamine Yamal y su primer hat-trick

A pura gambeta y definiciones contundentes, la joya blaugrana sacudió la red a los 28 y 37 minutos del primer tiempo y luego, completó su triplete a los 24' del complemento. Por último, Robert Lewandowski y Pape Gueye definieron el marcador final.

"No me encontraba bien yo mismo, era una mezcla de todo, más la pubalgia que creo que ya está olvidada, pero no era feliz jugando y creo que se notaba. Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír en el césped que hace tiempo que no tenía y estoy muy contento, ahora soy feliz jugando", reveló Lamine tras el duelo.

Durante la campaña 2025/26, Yamal lleva 32 partidos jugados, convirtió 16 goles y brindó la misma cantidad de asistencias. Sobre el aumento de su producción goleadora y la presión y críticas que recibía en el pasado por ello, expresó: "La gente quiere que con 16 años meta 100 goles, a mí también me gustaría, pero poco a poco. Meter un gol, dos... Ayudar al equipo me pone muy contento".

Lamine alcanza el hat-trick a la edad de 18 años y 230 días, de manera más temprana que Lionel Messi, quien defendiendo los mismos colores, el 10 de marzo de 2007 con 19 años y 259 días realizó el hito frente a ni más ni menos que el Real Madrid.

La goleada sitúa al Barcelona en la punta de La Liga con 64 puntos, con cuatro de diferencia ante la Casa Blanca, que lo escolta aunque con un encuentro menos, que disputará este lunes 2 de marzo contra el Getafe a las 17 horas en el Santiago Bernabéu.

