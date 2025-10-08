Egipto derrotó a Yibuti y clasificó al Mundial

Egipto venció 3-0 a Yibuti en la fecha 9 del Grupo A de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol y clasificó al Mundial 2026. Con un doblete de Mohamed Salah y otro de Ibrahim Adel, concretaron su lugar en la máxima cita del próximo año.
De esta manera, se convirtió en el décimo noveno en confirmar su lugar en el torneo más importante a nivel internacional. Sin embargo, Egipto no llega al Mundial sin experiencia: el equipo africano ya participó en tres ediciones anteriores, en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018. Si bien nunca alcanzó una instancia destacada, sus participaciones le han permitido sumar recorrido internacional. Ahora, con un plantel más joven y consolidado, “Los Faraones” buscarán dejar su huella y pelear en la próxima cita mundialista.
Por otro lado, Egipto no será la única selección africana presente en el Mundial 2026. Marruecos y Túnez también aseguraron su lugar, convirtiéndose en los otros dos representantes del continente que participarán en la competición más importante y esperada.
La clasificación de Egipto refleja el trabajo constante y la evolución del fútbol en el país, que ha logrado combinar experiencia y juventud para consolidar un equipo competitivo. La conducción técnica, encabezada por Hossam Hassan, supo aprovechar el talento de figuras consagradas como Mohamed Salah y al mismo tiempo integrar a nuevos jugadores, logrando un equilibrio que se tradujo en resultados contundentes durante las Eliminatorias. Este logro confirma que Egipto se ha convertido en un referente del norte africano y un rival a tener en cuenta en el próximo Mundial.
Además, el camino recorrido demuestra la capacidad del país para formar un proyecto a largo plazo, donde la planificación y la gestión deportiva se reflejan en el rendimiento del equipo.
La clasificación temprana y la solidez mostrada en partidos clave, como el 3-0 frente a Yibuti, son señales de un fútbol egipcio en crecimiento, que busca no solo participar sino competir con dignidad y dejar una huella en la cita mundialista.