Uno Santa Fe | Ovación | Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El plantel de la Selección Argentina en Estados Unidos se reunió en el campo para recordar al entrenador Miguel Ángel Russo fallecido este miércoles. Video

8 de octubre 2025 · 20:33hs
El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

@Argentina

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino y el homenaje más emotivo llegó desde Miami, donde la Selección Argentina se encuentra entrenando. El plantel, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió para realizar un minuto de silencio en su memoria.

• LEER MÁS: Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento. En un profundo y respetuoso silencio, recordaron al DT que falleció este miércoles a los 69 años, generando una enorme conmoción en el deporte nacional.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.

El minuto de silencio de la Selección Argentina por Miguel Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1976063319136993453&partner=&hide_thread=false

Miguel Ángel Russo Selección Argentina Miami
Noticias relacionadas
dolor y luto en el futbol argentino: murio miguel angel russo, el dt de boca

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

egipto derroto a yibuti y clasifico al mundial

Egipto derrotó a Yibuti y clasificó al Mundial

la seleccion sub 20 aplasto a nigeria y esta en los cuartos de final del mundial

La Selección Sub 20 aplastó a Nigeria y está en los cuartos de final del Mundial

tapia se aferra al torneo de 30 equipos en primera: somos formadores

Tapia se aferra al torneo de 30 equipos en Primera: "Somos formadores"

Lo último

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Último Momento
Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: Un guerrero de la vida

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Ovación
Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos