El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El plantel de la Selección Argentina en Estados Unidos se reunió en el campo para recordar al entrenador Miguel Ángel Russo fallecido este miércoles. Video

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino y el homenaje más emotivo llegó desde Miami, donde la Selección Argentina se encuentra entrenando. El plantel, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , se reunió para realizar un minuto de silencio en su memoria.

En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento. En un profundo y respetuoso silencio, recordaron al DT que falleció este miércoles a los 69 años, generando una enorme conmoción en el deporte nacional.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.

El minuto de silencio de la Selección Argentina por Miguel Russo